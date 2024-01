Fajonova na zasedanju VS ZN za rešitev dveh držav

Za Fajonovo bo to druga udeležba na zasedanju VS ZN o vojni med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas v Gazi.

Zasedanje, po katerem se resolucije ne pričakuje, bo vodil novi francoski zunanji minister Stephane Sejourne, katerega država ta mesec predseduje VS ZN. Članice bo sicer s položajem na Bližnjem vzhodu predvidoma seznanil generalni sekretar ZN Antonio Guterres.

Slovenija bo VS ZN predsedovala septembra letos

Za Fajonovo bo to druga udeležba na zasedanju VS ZN o vojni med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas v Gazi in prva odkar je Slovenija 1. januarja začela mandat nestalne članice VS ZN. Temu bo predsedovala septembra letos.

Ministrica bo po napovedi ministrstva za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) na zasedanju predstavila stališča Slovenije glede konflikta in razmer na Bližnjem vzhodu ter opravila številna srečanja s prisotnimi kolegi in visokimi predstavniki ZN. V New Yorku bo ostala predvidoma do četrtka.

Sporočilo Fajonove bo po pričakovanjih podobno njenemu sporočilu na ponedeljkovem zasedanju zunanjih ministrov EU v Bruslju, kjer je dejala, da je edino jamstvo za varnost Izraelcev palestinska država. To je povedala tudi izraelskemu zunanjemu ministru Izraelu Kacu.

VS ZN je sicer od 7. oktobra lani, ko so borci Hamasa napadli Izrael, opravil skupaj 15 sestankov v zvezi s konfliktom in glasoval o sedmih resolucijah, od katerih je uspel potrditi dve. Nekatera pretekla zasedanja so že bila osredotočena na iskanje rešitve dveh držav.