Tanja Fajon: Odvisno bo tudi od ministrice

Odvisno bo tudi od tega, kako bo ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan sama znala podati vse odgovore, je podpredsednica vlade in predsednica SD Tanja Fajon v oddaji Politično na RTV Slovenija dejala o tem, kdaj bo prišlo dokončne odločitve glede spornega nakupa sodne stavbe.

Tanja Fajon je v oddaji dejala, da ogromno stvari o nakupu sodne stavbe še ni jasnih. Preiskave (notranja revizija na pravosodnem ministrstvu, preiskava NPU, preiskava državnega pravobranilstva ...) bodo pokazale nove okoliščine in del dejstev. Kot špekulacije je zavrnila očitke, da se sporni nakup povezuje s stranko SD.

Glede zahtev sodnikov po odločitvi ustavne odločbe o plačah sodnikov je Fajonova dejala, da se zavzema za spoštovanje ustavnih odločb. Glede stavke sodnikov ter pogajanj med Fidesom in vlado pa upa, da bosta imeli obe strani pred očmi interes pacientov in stisko ljudi, ki ne pridejo do zdravnika.

O letošnjih evropskih volitvah je dejala, da bodo izjemno pomembne in da je zaradi vzpona populizmov marsikaj na kocki. Fajonova je dejala, da sama ne bo sodelovala na listi stranke SD za evropske volitve, bo pa sodelovala v kampanji.

O komisarju iz Slovenije v novi evropski komisiji po evropskih volitvah je povedala, da bo o tem odločala vlada in da se o tem na vladi še niso pogovarjali. Povedala je, da sama še ni premišljevala o mestu komisarke v evropski komisiji in da ji zdaj veliko časa jemljejo zadeve, povezane s članstvom Slovenije v Varnostnem svetu Združenih narodov.