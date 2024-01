Švarc Pipanova: Kar zadeva mene, je ta zgodba ta trenutek v tem delu končana

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ministrstvo za pravosodje se z državnim odvetništvom pogovarja o sprožitvi postopka za ugotovitev ničnosti ali razveljavitev pogodbe za nakup prostorov za upravno, delovno in socialno sodišče, je dejala ministrica Dominika Švarc Pipan. "Pogodba, ki temelji na napačnih ali prirejenih cenitvah, gotovo ne more obveljati," je ob tem ocenila.

Ministrica za pravosodje Švarc Pipan je tako zatrdila, da na ministrstvu pri prevzemu ali obnovi prostorov v stavbi na Litijski cesti v Ljubljani ne bodo hiteli oziroma nadaljevali. "Kar zadeva mene, je ta zgodba ta trenutek v tem delu končana. Najprej moramo razčistiti, ali smo v ta nakup resnično šli prevarani," je dejala ministrica.

Na ministrstvu preučujejo možnosti za razveljavitev pogodbe

S pomočjo državnega odvetništva zdaj preučujejo možnosti za zahtevanje ničnosti pogodbe oziroma njeno razveljavitev. Švarc Pipanova pričakuje, da bo državno odvetništvo v nadaljevanju tudi prevzelo vse postopke v omenjeni zadevi. Želi si, da bodo vsa dejstva preiskali tudi kriminalisti ter ukrepali pristojni organi pregona.

Nacionalni preiskovalni urad namreč preverja informacije o domnevni nepravilnosti nakupa prostorov za upravno, delovno in socialno sodišče ter višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani. Ministrstvo za pravosodje namreč ni naročilo svoje preverbe cene in naj bi stavbo preplačalo. Za 7,7 milijona evrov jo je kupilo od podjetnika Sebastjan Vežnaverja, ki pa je za nakup stavbe leta 2019 odštel 1,7 milijona, je prvi poročal portal 24ur.

Preučujejo tudi možnost o uvedbi disciplinskega postopka

"V dobri veri smo se zanašali na cenitve sodno zapriseženega cenilca, ki ima najvišje postavljene standarde za izdelavo cenitve," je v komentarju posla vnovič poudarila ministrica. Kot so v četrtek še razkrili v oddaji Tarča na Televiziji Slovenija, je cenilec, podpisan pod cenitvijo, novinarjem dejal, da cenitve ni naredil on sam, ampak cenilka, ki je pripravila tudi prvotno, nekaj milijonov evrov nižjo cenitev vrednosti stavbe.

Na ministrstvu tako po besedah Švarc Pipanove preučujejo tudi možnosti uvedbe disciplinskega postopka, bodisi zoper enega bodisi zoper oba cenilca. "Če se te navedbe izkažejo za resnične, moramo terjati tudi odgovornost sodnih cenilcev, kajti to so cenilci, ki izvajajo cenitve v sodnih postopkih, torej je tukaj tudi lahko še vprašanje verodostojnosti njunega drugega dela," je pojasnila.