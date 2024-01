Predsednica Slovenskega sodniškega društva vlado in DZ pozvala: Ukrepajte takoj

Bergant Rakočevićeva je na vprašanje STA, kako so se na opozorilni protest do zdaj odzvali sodniki, dejala, da je odziv plebiscitaren. "Na protestni shod so prišli praktično vsi sodniki, ki niso bili odsotni zaradi bolniških ali dopusta, ne glede na to, ali so ali niso člani Slovenskega sodniškega društva," je dejala. Slovensko sodniško društvo ima po njenih besedah trenutno več kot 600 članov. Po zadnjih javno objavljenih podatkih vrhovnega sodišča iz leta 2022 je bilo vseh sodnikov sicer 878.

Konec meseca o nadaljnjih ukrepih

Na vprašanje STA, kako bodo v društvu ukrepali, če bo ministrstvo tudi po dvotedenskem opozorilnem protestu sodnikov vztrajalo pri tem, da bo odločbo izvedlo z zamikom, je odgovorila, da bo 30. januarja seja glavnega odbora društva, kjer se bodo odločili, kako naprej. "Upajmo, da bo do takrat do političnih odločevalcev končno prodrla misel, da pravna država stoji in pade na neodvisnosti sodstva, ter da bodo zagotovili pogoje za naše neodvisno delo," je pojasnila Vesna Bergant Rakočević.

Danes so sodniki začeli opozorilni protest, ki bo trajal do 24. januarja. Za to so se odločili zaradi nespoštovanja ustavne odločbe, v kateri je sodišče junija lani ugotovilo, da so sodniške plače prenizke.