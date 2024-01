Švarc Pipanova po protestu sodnikov: Umirimo žogico, ne zaostrujte položaja #video

"Že večkrat sem jasno in nedvoumno povedala, da je odločbe ustavnega sodišča treba upoštevati in uresničevati. Dejstvo pa je tudi, da enega problema ne moremo reševati na način, da bi poslabšali drugega. Prav zato se je vlada odločila za celovito prenovo plačnega sistema javnega sektorja," je v uvodu pojasnila pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan. Ob tem upa, da pod vodstvom novega ministra za javno upravo čimprej pride do dokončnega dogovora med sindikati javnega sektorja.

Sodniki in tožilci so v četrtek za eno uro prekinili delo in s protestnimi shodi izrazili nestrinjanje z nespoštovanjem ustavne odločbe glede sodniških plač. Aktivnosti bodo stopnjevali, premierja Roberta Goloba in pravosodno ministrico Dominiko Švarc Pipan pa so pozvali k odstopu. Ta je v današnjem odzivu poudarila, da to ne pomeni, da ustavna odločba glede sodniških plač ne bo izvršena, ampak bo izvršena z zamikom.

"Nesporno je, da so sodniki posebna skupina in niso javni uslužbenci, a se moramo zavedati, da niso edina skupina temveč ena tistih, ki že predolgo čakajo na višje plače," je bila jasna Švarc Pipanova.

Pravosodna ministrica poziva k umiritvi žogice in apelira na sodnike, da ne zaostrujejo položaja. "Pričakovanja sodnikov so legitimna, legitimna je tudi njihova jeza in frustracije. Menim pa tudi, da je legitimna tudi zaveza vlade, da problem plač v javnem sektorju reši celovito," je povedala Švarc Pipanova.

Sodniki in tožilci so tako Švarc Pipanovo kot predsednika vlade Roberta Goloba pozvali k odstopu. Pravosodna ministrica je prepričana, da se ne z njenim ne z odstopom predsednika vlade, ne bi približali rešitvi. "Ne vidim nobene rešitve v tem, da bi odstopila. Moja zaveza je, da bomo uresničili odločbo ustavnega sodišča," je dejala Švarc Pipanova in sodnike večkrat povabila k dialogu in iskanju rešitev za skupno mizo.

Švarc Pipanova: Odstop državne sekretarke me ni presenetil

V četrtek je svojo odstopno izjavo podala državna sekretarka na ministrstvu za pravosodje Valerija Jelen Kosi. Kot je na novinarski konferenci pojasnila Švarc Pipanova je to ni presenetilo in da načelno potezo Jelen Kosijeve razume.

Kot je še povedala se bosta naslednji teden, po končanem prazničnem dopustu, pogovorili o tem, ali bo njeno odstopno izjavo sprejela in jo poslala na vlado.

SD poziva k rešitvi položaja sodnikov

Medtem so se odzvali tudi v stranki SD, kjer menijo, da si je ministrica prizadevala odpraviti neustavnost sodniških plač, nazadnje z interventnim zakonom.

V SD so presenečeni nad pozivom glavnega odbora Slovenskega sodniškega društva, naj ministrica za pravosodje in predsednik vlade Robert Golob odstopita zaradi neizvršitve odločbe ustavnega sodišča. Menijo, da si je ministrica za odpravo neustavnosti prizadevala, nazadnje z interventnim zakonom glede plač sodnikov.

Če bi ga sprejeli, bi ta naslovil plače sodnikov do uveljavitve plačne reforme v javnem sektorju. "Ob tem velja poudariti, da ne gre za parcialno urejanje plač posamični skupini, temveč za spoštovanje pravne države in krepitev neodvisnosti sodstva kot temeljnega stebra pravne države," menijo v stranki.

V stranki pričakujejo čimprejšnji pogovor med koalicijskimi partnerji glede sodniških plač, saj mora biti vladi, kot prvi nosilki izvršilne veje oblasti, v največjem interesu, predvsem pa je to v njeni odgovornosti, da odločbe ustavnega sodišča spoštuje.

Spomnili so na zavezo stranke o krepitvi neodvisnosti sodstva, pa tudi na njegovo učinkovitost, odgovornost in transparentnost, kar je nujno za zaupanje ljudi v pravno državo. Ministrstvo za pravosodje je pod vodstvom ministrice Švarc Pipanove s tem ciljem že pripravilo več sistemskih sprememb, vključno s prenovo sodniške zakonodaje, so izpostavili.