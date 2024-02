Nova afera Dominike Švarc Pipan: vprašljiva pogodba za celjske tožilce

Kandidatko za pravosodno ministrico Andrejo Katič po prevzemu ministrske funkcije poleg reševanja vprašanja plač sodnikov in tožilcev čaka tudi reševanje nekaterih zadev, ki kažejo elemente korupcije. Na seznamu 62 najemnih pogodb, po katerih ministrstvo za pravosodje plačuje najemnine za potrebe sodišč, državnega tožilstva in državnega odvetništva, je pri najemni pogodbi za celjsko tožilstvo poseben zaznamek, poroča Delo. Sprašujejo se, ali se je Dominika Švarc Pipan ob podpisu najemne pogodbe zavedala, da gre za zagotovitev desetletnega najema brez možnosti enostranske odpovedi najemnika.

Celjsko tožilstvo ima od 1. januarja novega lastnika. Namesto družbe Nordis celjskim tožilcem po novem prostore oddaja družba Mrkulić Company v lasti znanega poslovneža iz Sarajeva, za kar iz proračuna vsak mesec dobi dobrih 22.305 evrov.

Miha Kozamernik, ki je zastopnik družbe Nordis, je pred prodajo objekta poslovnežu iz BiH 27. junija lani s takratno pravosodno ministrico Dominiko Švarc Pipan podpisal novo pogodbo o najemu prostorov, v kateri so se dogovorili, da bodo stavbo za potrebe celjskega tožilstva najeli za deset let z možnostjo petletnega podaljšanja.

V dokumentu je po navedbah Dela razvidno tudi, da so se s podpisom te pogodbe izrecno dogovorili, da najemnik ne more enostransko odpovedati pogodbe pred iztekom desetih let. Ta pogodba je nadomestila staro, ki ni imela člena o zagotovitvi desetletnega najema, z njo pa so za tožilstvo najeli še dodatne prostore v objektu in zvišali najemnino za kvadratni meter.

S takšno pogodbo avtomatično višja vrednost nepremičnine

Več nepremičninskih strokovnjakov je ocenilo, da takšna pogodba avtomatično zviša vrednost objekta. Dolgoročni najemniki in zanesljivi plačniki lahko vrednost nepremičnine z 1,8 milijona evrov po ocenah sogovornikov povišajo tudi na tri milijone evrov, še pišejo. Ali se je tega Dominika Švarc Pipan ob junijskem podpisu omenjene najemne pogodbe zavedala, ni znano.

V uredništvu so preverjali še, kakšne pogodbe o najemu sklepajo običajno, in ugotovili, da 95 odstotkov pogodb ni sklenjenih tako, kot je bila za celjsko tožilstvo.

Kdo konkretno je pri pogodbi sodeloval, na ministrstvu za pravosodje niso pojasnili, a iz funkcij, ki so jih popisali v odgovoru, je mogoče sklepati, da so pri tem poslu nastopali enaki akterji kot v aferi Litijska cesta, torej Simon Starček kot vodja službe za nepremičnine in investicije ter Uroš Gojkovič kot generalni sekretar ministrstva, še pišejo.

Sajo Mrkulić, ki je lastnik prostorov, kjer deluje celjsko sodišče, bo v desetih letih tako na svoj transakcijski račun prejel več kot 2,6 milijona evrov, saj se po pogodbi najemnina tudi valorizira skladno s statističnimi podatki o inflaciji. Poslovnež ima dva hotela v Sarajevu, v slovenskih medijih pa se je pojavil pred slabimi desetimi leti, ko mu je eno svojih naložb Terme Ilidža prodajal prvi mož DZS Bojan Petan.

Katičevo poleg tega čaka tudi preverjanje sumov korupcije v projektu digitalizacije notarskih storitev, še piše Delo.