Poročilo notranje revizije naj bi namreč po poročanju POP TV, ki je poročilo pridobil neuradno, "zelo močno obremenjevalo takratno ministrico za pravosodje Dominiko Švarc Pipan, ministra za finance Klemna Boštjančiča in predsednika vlade Roberta Goloba".

Golob je v današnji izjavi ob robu vrha EU dejal, da poročila, ki so ga z dopisom v sredo tudi zahtevali v njegovem kabinetu, ni prebral. Ob tem pa je navedbe iz poročila, ki jih je v preteklih dneh zasledil v medijih, zavrnil kot neresnične. Kot je zatrdil, sam na nobeni točki ni bil seznanjen s projektom nakupa, razen na točki, ko je vlada obravnavala zagotovitev sredstev za nakup, pri čemer je bil tedaj seznanjen zgolj z naslovom in kvadraturo stavbe na Litijski cesti v Ljubljani. "Vlada se nikoli ne spušča v postopke na ministrstvu. Te so v domeni ministrstva in njihovih služb," je pojasnil.

Hkrati pa je ob informacijah, s katerimi doslej razpolaga, dejal, da bi "težko govoril", da gre za revizijsko poročilo, nastalo skladno z zakonom o javnih financah ali standardi za izdelavo kakršnihkoli revizij. "A o tem bodo odločali tisti, ki so za to pristojni. Če se bo izkazalo, da te informacije držijo, bomo zahtevali, da urad za nadzor proračuna izpelje tudi inšpekcijski nadzor nad tem, kako je to poročilo nastalo," je napovedal premier. Še pred takšno odločitvijo pa bodo počakali na uradne informacije ministrstva za pravosodje. Golob je namreč resorno ministrico Katič pozval, da razčisti postopek nastanka poročila, med drugim, na kakšni osnovi je nastalo, kako se je pripravljalo in ali so bile v postopku spoštovane vse zakonske določbe.

Kaj je govorila nekdanja ministrica?

Da notranja revizija sploh ni bila odrejena in da ne ve, na kakšni podlagi je bila ta izvedena, je v prvih odzivih ta teden navajala tudi nekdanja ministrica Švarc Pipan. Kot je razvidno iz navedb v elektronski pošti Golobu in Katič, ki jo je Švarc Pipan omenjenima posredovala 13. junija in jo je neuradno pridobila tudi STA, je revizorka Suzana Hötzl nekdanji ministrici februarja "pavšalno zatrjevala", da je sredi januarja na lastno pobudo razširila že eno od predhodnih revizij najema prostorov za potrebe pravosodja, za kar pa da ni znala pojasniti pravne podlage in je po oceni nekdanje ministrice in ustnem mnenju pravne službe tudi ni imela.

Prav tako se je revizorka po navedbah Švarc Pipan "pojasnilom in odgovorom izrecno izogibala". Nekdanja ministrica ob tem navaja tudi, da je sama konec minulega leta od tedanjega generalnega sekretarja ministrstva Uroša Gojkoviča zahtevala pripravo odredbe za notranjo revizijo, česar pa slednji ni storil in tako sama revizije ni odredila. "Sem pa v februarja dala generalnemu sekretarju navodilo za pripravo naročila zunanje revizije, vendar po mojem vedenju ta proces po koncu mojega mandata ni bil zaključen," izhaja iz sporočila nekdanje ministrice Golobu in Katičevi.

Švarc Pipan bo sicer zdaj vnovič tudi zahtevala revizijsko poročilo. To je sicer, kot je razvidno iz komunikacije med njo in revizorko že storila, in sicer še pred zaključkom revizije. Švarc Pipan je v sporočilu revizorki, dan preden je poročilo romalo na mizo ministrice Katič, zapisala, da je seznanjena, da je bil osnutek vročen "nekaterim, ne pa vsem revidiranim osebam".

Na prošnjo za pregled in morebitne predloge k osnutku poročila ji je sicer Hötzl odgovorila šele po posredovanju sedanje ministrice Katič, ki je revizorko po prejetem sporočilu Švarc Pipan pozvala k odgovoru. Revizorka je v odgovoru navedla, da se skladno s pravilnikom o organiziranosti in delovanju skupne službe za notranjo revizijo na ministrstvu za pravosodje osnutek poročila posreduje odgovorni osebi revidiranega področja in morebitnim nosilcem priporočil, ki nanje podajo pisne pripombe, mnenja in morebitna dodatna pojasnila.

"V pripravo odziva lahko odgovorna oseba revidiranega področja vključi tudi zaposlene, ki delujejo na izpostavljenih delih revidiranega področja oz. so povezani s predmetom revizije," je še navedla revizorka. "Glede na to, da ste sicer bili odgovorna oseba ministrstva, sedaj pa na ministrstvu niste več zaposleni, vam osnutka poročila ne morem posredovati," je revizorka še odgovorila nekdanji ministrici.