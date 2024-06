Katičeva bo poročilo notranje revizije stavbe na Litijski posredovala tožilstvu in policiji

Katičeva je ob tem pojasnila, da s svojimi aktivnostmi ali odredbami ne želi kakorkoli vplivati na to, "kateri dokazi so lahko morebiti uporabljeni v kakršnihkoli prihodnjih postopkih, da jih ne okuži".

Potrdila je, da je končno notranje revizijsko poročilo prejela 14. junija. Vodjo službe za notranjo revizijo Suzano Hötzl je vprašala, zakaj ni kontaktirala vseh, omenjenih v poročilu. Odgovore še čaka, saj je revizorka na dopustu. Katičeva je napovedala, da bodo poročilo predvidoma ta teden javno objavili.

Katičeva: Sama ne bom sodila, kdo je naredil kaj prav ali narobe

Navedla je, da na ministrstvu vse dokumente in dodatna pojasnila o zadevi Litijska odstopijo tožilstvu oziroma policiji. "Sama, kot sem vedno rekla, ne bom sodila, kdo je naredil kaj prav ali narobe. Pričakujem, da bodo pristojni organi čim prej tudi končali svoje preiskave," je dejala.

Ocenila je, da sodelavci na ministrstvu dobro opravljajo svoje delo, da pa bo potrebnega veliko časa, da se medsebojno zaupanje izboljša. "Želim vedeti o zadevah od začetka do konca, o vseh projektih," je dejala. Tako po bo po njenih besedah z vsemi lažje sodelovati.

POP TV, ki je poročilo pridobil neuradno, je v torek navajal, da poročilo "zelo močno obremenjuje takratno ministrico za pravosodje Dominiko Švarc Pipan, ministra za finance Klemna Boštjančiča in predsednika vlade Roberta Goloba". Ministrica je danes potrdila, da vlada in premier poročila nista dobila, "glede na to, da gre za notranjo revizijo in da so v postopku lahko sodelovali samo nekateri sodelavci". Razume, da je treba proračunska sredstva ob koncu finančnega leta porabiti. "Kar se tiče vseh postopkov, pa verjamem, da bodo sami podali odgovore," je dejala.

Sajovic: Potekajo preiskave in politika se v tej fazi nima kaj vtikati

Golob in Boštjančič ob prihodu na sejo vlade izjav za medije nista dajala, vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic pa je danes ocenil, da so vsi vpleteni v preteklih dneh že podali svoj odziv. "Če bomo v Sloveniji iz vsakega predporočila delali zaključke ali zgodbe, ki se morebiti lepo berejo in prodajajo, niso pa resnične, ne bomo prišli daleč," je povedal.

Dejal je tudi, da je bilo o stavbi na Litijski v Ljubljani že vse povedano, svoje pa naj zdaj opravijo pristojni organi. "Potekajo preiskave in politika se v tej fazi nima kaj vtikati v zgodbo ali opredeljevati, mora pa prevzeti odgovornost," je ocenil.

V torek so na finančnem ministrstvu sicer zavrnili očitke o nezakonitem ravnanju pri prerazporejanju sredstev iz proračunske rezerve za nakup stavbe, v kabinetu predsednika vlade pa trditve, da je bil premier Golob o celotnem postopku podrobno seznanjen.

Ministrstvo za pravosodje pred nakupom stavbe na Litijski ni naročilo svoje preverbe cene, ampak je sprejelo cenitev, ki jo je naročil in plačal prodajalec, podjetnik Sebastjan Vežnaver. Ta je zanjo leta 2020 odštel 1,7 milijona evrov, sodna cenilka gradbene stroke in nepremičnin pa je stavbo, preden jo je kupil Vežnaver, ocenila na 2,9 milijona evrov. Cenitev stavbe, ki jo je naročilo državno odvetništvo, je aprila sicer pokazala, da je tržna ocenjena vrednost stavbe na dan sklenitve kupoprodajne pogodbe znašala šest milijonov evrov.