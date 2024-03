Oglasil se je Vežnaver: Nenavadno se mi zdi, da med osumljenimi ni Švarc Pipanove

Zatrdil je, da ne pozna nikogar od osumljenih iz odredbe za hišno preiskavo. "Nikoli nisem videl niti sodnega cenilca, ki je na tem seznamu, nimam niti njegove telefonske številke, je Vežnaver povedal o drugih, ki so se znašli na seznamu osumljenih.

"Bremenijo nas za znesek, ki naj bi ga zaslužili s prodajo te nepremičnine. Pri tem ne upoštevajo niti davkov, ki sem jih moral plačati," je dodal. Nenavadno se mu zdi, da so med osumljenimi številni uradniki z ministrstva, ni pa nekdanje ministrice Dominike Švarc Pipan.

Vežnaver: V ozadju so druge zgodbe. Skušali jih bodo prikriti.

Po njegovem mnenju so v ozadju druge zgodbe, ki jih bodo poskušali prikriti. Vežnaver je poudaril, da je nepremičnino na Litijski cesti kupil leta 2019 na javni dražbi in jo tudi prodal na javnem razpisu oziroma naročilu. Nova meritev geodeta je potrdila kvadraturo stavbe, je spomnil. Ob tem je zavrnil očitke, ki se pojavljajo glede kvadrature uporabnih površin. Sprašuje se, ali so zdaj kriminalci vsi, ki so pred leti v Ljubljani ali Istri kupili stavbo in jo čez leta prodali po višji ceni.

Nacionalni preiskovalni urad (NPU) je v torek izvedel 16 hišnih preiskav na območju policijskih uprav Ljubljana, Koper, Maribor in Novo mesto, zaradi nakupa stavbe za potrebe sodišč na Litijski cesti v Ljubljani, vrednega 7,7 milijona evrov. Kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti pri nakupu stavbe na Litijski sumijo 13 oseb, je dejal direktor NPU Darko Muženič. Šlo naj bi za protipravno premoženjsko korist v višini najmanj 3,4 milijona evrov.

Po neuradnih informacijah STA naj bi bila sicer glavna osumljenca nekdanji vodja službe za nepremičnine in investicije na ministrstvu Simon Starček ter nekdanji generalni sekretar Uroš Gojkovič, ki ju je največkrat v povezavi z odgovornostjo pri nakupu stavbe za potrebe sodišč na Litijski cesti v Ljubljani omenjala tudi Švarc Pipanova.

Obenem naj bi bilo med osumljenimi še 11 posameznikov, med njimi še nekateri uslužbenci ministrstva, ki so se tudi znašli v poročilu Švarc Pipanove, denimo Janja Garvas, ki je v času nakupa vodila službo za finance in proračun, Mateja Žižek kot vodja oddelka za pravne in splošne zadeve ter Gojkovičeva namestnica Tinka Teržan. Med osumljenimi sta torej tudi prodajalec nepremičnine Vežnaver in sodni cenilec Anton Rigler.

Švarc Pipanova je trdila, da je bila pri nakupu zavedena

Zaradi nakupa je morala odstopiti zdaj že nekdanja ministrica Švarc Pipanova, saj so se nanjo zgrnili očitki o netransparentnem in negospodarnem nakupu. Švarc Pipanova je v preteklih tednih zatrjevala, da je bila pri nakupu zavedena, prst pa je pri tem uperila tudi v nekatere uslužbence ministrstva in člane stranke SD. Na ministrskem stolčku je tako kljub pozivom matične SD k odstopu in ob podpori premierja Roberta Goloba vztrajala še nekaj časa ter se pred dokončnim odstopom sama lotila razčiščevanja okoliščin nakupa. V poročilu o domnevnih nepravilnostih pri nakupu stavbe na Litijski cesti je med drugim izpostavila prirejeno projektno dokumentacijo in sum zunanjih vplivov.

Vodenje ministrstva je danes prevzela Andreja Katič, ki jo je DZ za ministrico potrdil v torek. Ob primopredaji poslov je napovedala, da bo že danes preklicala vsa pooblastila uslužbencem ministrstva.