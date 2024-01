Sodniki in tožilci bodo za eno uro protestno prekinili delo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Povod za današnji protest sodnikov in tožilcev je nespoštovanje odločbe ustavnega sodišča glede sodniških plač. Foto: STA

Sodniki in tožilci bodo danes za eno uro prekinili delo in s protestnimi shodi izrazili nestrinjanje z nespoštovanjem ustavne odločbe glede sodniških plač. O protestu so že obvestili pristojne evropske institucije, ne izključujejo pa niti nadaljevanja protestnih aktivnosti, če vlada ne bo odpravila neustavnosti višine sodniških plač.

Protestni shodi sodnikov se bodo začeli ob 10. uri in bodo trajali predvidoma največ eno uro. Glavne obravnave in seje ne bodo preklicane, bodo pa prekinjene v vsaki posamezni zadevi posebej, o čemer bo odločal predsednik senata. Ta bo prisotne tudi obvestil, koliko časa bo prekinitev konkretne zadeve trajala, so v obvestilu strankam v zvezi z današnjimi protestnimi shodi zapisali na vrhovnem sodišču.

Ostale službe sodišč in javne knjige bodo v tem času poslovale nemoteno, se bodo pa sodnikom z enourno prekinitvijo dela danes pridružili tudi tožilci.

Na mizi tudi stavka

Po pojasnilih predsednice Slovenskega sodniškega društva Vesne Bergant Rakočević so o današnjem protestu že obvestili svetovno in evropsko sodniško združenje. Pripravljajo tudi skupno protestno izjavo, ki jo bodo posredovali medijem.

Popoldan pa bo glavni odbor društva odločal o nadaljnjih ukrepih, "vključno s tako imenovano stavko, ter o strategiji vlaganja tožbenih zahtevkov proti državi zaradi prikrajšanja pri plačah sodnikov," je dodala Bergant Rakočevićeva. Protestno izjavo bodo danes pripravili tudi v Društvu državnih tožilcev Slovenije.

Povod za današnji protest sodnikov in tožilcev je nespoštovanje odločbe ustavnega sodišča glede sodniških plač. Ustavno sodišče je junija odločilo, da so plače sodnikov prenizke, zakonodajalcu pa naložilo, da neustavnost odpravi do 3. januarja, kar pa se ni zgodilo.