V Odvetniški zbornici Slovenije so bili obveščeni, da se je med objavami, ki v zadnjih dneh krožijo po spletu in katerih tarče so sodniki in državna tožilka, znašel tudi odvetnik. Zato so svojo obsodbo tovrstnih dejanj razširili tudi na njihovega člana in mu, tako kot preostalim, izrekli podporo.

V zbornici v izjavi za javnost znova poudarjajo, da je treba zaposlene v pravosodju obraniti pred vsakovrstnim nasiljem, posebej v primerih, ko je nasilje povezano z njihovim poslanstvom. "To je namreč prvi pogoj za ustrezno zaščito človekovih pravic in temeljnih svoboščin vseh udeležencev pravosodnega sistema," so zapisali v današnji izjavi za javnost.

Zbornica znova izraža svojo podporo vsem, ki so bili neposredno napadeni, ter najostreje obsoja nasilje v vseh njegovih pojavnih oblikah, dodajajo.

Nedavno so namreč na spletu zaokrožile neprimerne objave, katerih tarča so bili posamezni sodniki, državna tožilka, in kot kaže, tudi odvetnik. Pred dobrim tednom je zagorela tudi nedokončana hiša brežiškega sodnika Almirja Kurspahića, pri čemer policija preiskuje tudi možnost, da je požig povezan s sodnikovim delom.

Na dogajanje so se odzvali iz sodniških in tožilskih vrst ter politike in ga obsodili. V četrtek se je prvič odzvala tudi odvetniška zbornica, ki je objave in požig hiše sodniku označila kot skrajno zavržne in v popolnem nasprotju z demokratičnimi vrednotami ter se zavzela za ničelno toleranco do nasilja.