V Slovenskem sodniškem društvu so pretreseni nad objavo fotomontaž in domnevnih domačih naslovov več sodnikov in tožilke, ki jih je tožil predsednik SDS Janez Janša. Kot so zapisali, je nadlegovanje sodnikov in tožilcev po domovih zaradi njihovih preteklih odločitev v sodnih postopkih nesprejemljivo, takšne grožnje pa so obsojanja vredne. Predsednik vrhovnega sodišča Miodrag Đorđević bo ob 13. uri podal izjavo za medije. Spremljali jo bomo v živo.

"V sodobni demokratični družbi obstajajo druge oblike izražanja nestrinjanja, od svobode izražanja do svobode zbiranja in združevanja. Grožnje življenju in zdravju nimajo mesta v demokratični družbi in so obsojanja vredne," so v sodniškem društvu zapisali v današnji izjavi za javnost.

Na spletu krožijo neprimerne fotografije več sodnikov

Da na spletu krožijo neprimerne fotografije več sodnikov z njihovimi domačimi naslovi in pozivi k nasilju, je v torek opozorila ministrica za pravosodje Andreja Katič. Povedala je, da jo je o kroženju fotografij in sovražnih sporočil po spletu obvestil predsednik vrhovnega sodišča Miodrag Đorđević, ki naj bi o tem obvestil tudi predsednico Sodnega sveta Urško Kežmah in policijo.

Gre za sodnike, povezane s sojenji prvaku SDS

Po besedah ministrice Katič gre za sodnike, povezane s primeri več sojenj prvaku SDS Janezu Janši. Predsednike vseh političnih strank je pozvala, naj svojim podpornikom pojasnijo, da je takšno pozivanje k nasilju nesprejemljivo in se lahko stopnjuje tudi v vsakdanjem življenju.

Katič je v torek izrazila pričakovanje, da bo policija naredila vse, da se te objave čim prej umaknejo s spleta. Za vse navedene v objavah bo po njenih besedah treba izdelati oceno ogroženosti in glede na to ugotoviti, ali potrebujejo sodno varstvo.