Neznani storilec v Brežicah zažgal povsem novo hišo sodnika

Novomeški policisti so bili v noči na četrtek obveščeni o požaru novozgrajene stanovanjske hiše v Brežicah. Požar so gasilci omejili in pogasili, nastala je velika premoženjska škoda v višini okoli 250 tisoč evrov, so sporočili z novomeške policijske uprave.

Policisti in kriminalisti so zavarovali območje. Kriminalisti, kriminalistični tehniki in forenziki so pod vodstvom preiskovalne sodnice skupaj z državnim tožilcem vse od jutranjih ur opravljali ogled kraja požarišča. Z do zdaj opravljenimi aktivnostmi so ugotovili, da je neznani storilec vlomil v notranjost objekta, v katerem je zanetil požar.

Hiša je last osebe, zaposlene v pravosodju

Novogradnja je last osebe, zaposlene v pravosodju, zato v kriminalistični preiskavi kriminalisti preverjajo tudi, ali je dejanje storilca povezano z opravljanjem dela osebe. Po informacijah 24ur gre za hišo Amirja Kurspahića, nekdanjega okrajnega sodnika na kazenskem oddelku in sedanjega predsednika okrajnega sodišča v Brežicah.

Kriminalisti nadaljujejo intenzivno kriminalistično preiskavo. Ob 19.30 bo zgoraj navedene ugotovitve v izjavi za javnost predstavil France Božičnik, vodja Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto.