Mladi požigalci vozil v Mariboru po priznanju obsojeni na zaporne kazni

Mariborsko sodišče je danes na večletne zaporne kazni obsodilo četverico mladeničev, ki so lani v Mariboru in okolici s požigi avtomobilov, tovornih vozil in celo avtobusa iz objestnosti povzročili veliko premoženjsko škodo. Ker so sklenili sporazum o priznanju s tožilstvom, so se izognili še višjim kaznim. Petega obdolženi čaka sojenje.

Kot je bilo razvidno že iz obtožnice, ki jo je prebrala tožilka Nevenka Berdnik, je imel eno vodilnih vlog pri požigalskih pohodih Dario Vaupotič, ki je bil prisoten pri vseh več kot 20 primerih in praviloma tudi poskrbel za vžige vozil na različne načine.

Ob seriji kaznivih dejanj odvzema motornega vozila in povzročitve splošne nevarnosti je bil obsojen tudi zaradi poškodovanja tuje stvari, tatvine registrskih tablic in poneverjanja listin, zato mu je sodnica Andreja Lukeš v skladu s sporazumom izrekla štiri leta in mesec dni zapora na odprtem oddelku.

Zaradi podobnih očitkov so bili obsojeni tudi Luka Breznik, Aleksander Kobe in Žak Karo, zato je bil prvi obsojen na tri leta in sedem mesecev, drugi na tri leta in pet mesecev, tretji pa na tri leta zapora. Vsi bodo kazni prestajali na odprtem oddelku, saj tožilka v tem vidi priložnost, da se bodo zaposlili in začeli vračati povzročeno škodo številnim oškodovancem.

Povzročili za skoraj pol milijona evrov škode

Sodnica Lukeševa je namreč danes del premoženjsko-pravnih zahtevkov oškodovancev že priznala, pri tem pa opozorila, da nekateri večji zahtevka sploh še niso oddali. Skupaj naj bi kriminalna združba, ki jo je sodnica danes izpustila iz pripora, povzročila za skoraj pol milijona evrov škode, pri čemer znesek še ni v celoti izračunan.

Četverica obdolžencev je pred izrekom sodbe po vrsti zagotavljala, da obžaluje nespametno početje ter da so se ob prestajanju sedemmesečnega pripora začeli zavedati, da so ravnali narobe, kar jim bo dobra šola za v prihodnje. Tožilstvo je pri sklenitvi sporazuma upoštevalo tudi njihovo poprejšnjo nekaznovanost ter dejstvo, da sta Vaupotič in Breznik s pomočjo staršev že poplačala del povzročene škode, Vaupotič in Kobe pa sta v preiskavi tudi spregovorila in tako pomagala raziskati nekatere podrobnosti ter skrajšati kazenski postopek.

Zažgali in povsem uničili policijsko vozilo

Mladeniči so od aprila do novembra lani na zelo predrzne načine z nočnimi pohodi zakrivili vrsto požigov, med njimi celo krajo avtobusa v Hočah, s katerim so se najprej vozili, nato pa pri gramoznici zažgali ter tako podjetju Arriva povzročili za skoraj 150 tisoč evrov škode.

Odgovorni so bili tudi za požar v garažni hiši mariborskega trgovskega centra, v katerem so ogenj zanetili na dveh vozilih, požar pa se je nato razširil še na druga vozila. Tudi tukaj je nastalo za več kot 100 tisoč evrov škode, podobna pa je bila škoda še ob podtaknjenem požaru na parkirišču podjetja Avto Jarc, kjer so v celoti zgorela tri tovorna vozila, ogenj pa je močno poškodoval še en avtomobil.

Tik pred prijetjem so bili celo tako predrzni, da so kar pred policijsko postajo vodnikov službenih psov in konjenikov v Mariboru zažgali in povsem uničili policijsko vozilo.

Nekajkrat naj bi pri omenjenih kriminalnih pohodih sodeloval še peti obtoženi Tadej Kramberger, a zaradi manjše vloge ni bil v priporu. Ker s tožilstvom ni sklenil sporazuma o priznanju, niti za kaj takega ni kazal volje, ga čaka ločen predobravnavni narok, če dejanj ne bo priznal, pa tudi sojenje.