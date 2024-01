Drag nakup nove sodne stavbe preiskuje NPU

Sodna cenilka gradbene stroke in nepremičnin je stavbo, preden jo je leta 2020 kupil Vežnaver, ocenila na 2,9 milijona evrov in navedla, da je njena neto tlorisna površina z vštetim atrijem 4.603,50 kvadratnega metra, uporabna površina pa 2.761 kvadratnih metrov.

Nacionalni preiskovalni urad (NPU) preverja informacije o domnevni nepravilnosti nakupa prostorov za upravno, delovno in socialno sodišče ter višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani, je za portal 24ur potrdila policija. Ministrstvo za pravosodje namreč ni naročilo svoje preverbe cene in naj bi stavbo preplačalo, poroča portal.

Navedbe pravosodne ministrice Dominike Švarc Pipan, ki je prejšnji teden zatrdila, da so ceno v višini 7,7 milijona evrov določili s pomočjo cenilcev po popolnoma natančnem postopku in pravilih, ne držijo. Ministrstvo namreč ni naročilo svoje preverbe cene, ampak je sprejelo cenitev, ki jo je naročil in plačal prodajalec, to je podjetnik Sebastjan Vežnaver, poroča portal.

Država bi morala preveriti, kakšna je realna vrednost stavbe

Ministrstvo je v sredo za portal navedlo, da cenitve niso opravili, ker da država ne more ocenjevati nepremičnin, ki še niso v njeni lasti. Vendar bi morala po navedbah portala po zakonu o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti država preveriti, kakšna je realna vrednost stavbe, ki jo namerava kupiti.

Sodna cenilka gradbene stroke in nepremičnin je stavbo, preden jo je leta 2020 kupil Vežnaver, ocenila na 2,9 milijona evrov in navedla, da je njena neto tlorisna površina z vštetim atrijem 4.603,50 kvadratnega metra, uporabna površina pa 2.761 kvadratnih metrov. Likvidacijska vrednost je bila sicer nekoliko nižja – 2,4 milijona evrov.

Vežnaver je eno leto po nakupu dal izdelati izmero obstoječega stanja, ki je pokazala, da naj bi bila kvadratura stavbe večja od prvotne ocene, in sicer naj bi znašala 5.126,9 kvadratnega metra. A cenilno poročilo iz decembra 2023, ki ga je Vežnaver predložil ministrstvu, kljub temu navaja prvotno kvadraturo stavbe, še poroča 24ur.

Projekt je vreden 7,7 milijona evrov

Vlada je zagotovila sredstva za nakup prostorov za upravno, delovno in socialno sodišče ter višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani. Vrednost projekta je 7,7 milijona evrov, od tega je ministrstvu iz splošne proračunske rezerve zagotovila 6,5 milijona evrov. Projekt se bo financiral iz sredstev državnega proračuna za leto 2023, z nakupom pa bo ministrstvo pridobilo lastne poslovne prostore za potrebe upravnega, delovnega in socialnega ter višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani v skupni velikosti 5.126,90 kvadratnega metra, so konec leta pojasnili na ministrstvu.

V ponedeljek pa so na ministrstvu v povezavi z načrtovanim nakupom prostorov za pravosodne organe na Litijski v Ljubljani, o katerem imajo nekateri pomisleke, zagotovili, da je projekt premišljen. Cene poslovnih nepremičnin v Ljubljani so v zadnjih letih zelo narasle, ponudbe primernih prostorov pa po njihovih navedbah v zahtevani velikosti skorajda ni.