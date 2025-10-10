Zvezno tožilstvo v ameriški zvezni državi Virginiji je v četrtek od velike porote dobilo potrjeno obtožnico proti newyorški pravosodni ministrici Letitii James zaradi domnevne hipotekarne prevare. S tem predsednik ZDA Donald Trump nadaljuje pregon političnih nasprotnikov, poročajo ameriški mediji.

Isto zvezno tožilstvo v Alexandrii, ki ga po novem vodi Trumpova odvetnica Lindsey Halligan, je sprožilo tudi kazenski pregon nekdanjega direktorja FBI Jamesa Comeyja.

Trumpovi kritiki obe preiskavi vidijo kot odkrit politični pregon, ki naj bi bil sprožen iz maščevanja zaradi vpletenosti Comeyja in James v prejšnje pravne preiskave kampanje in poslovanja predsednika, poroča Politico.

V obtožnici proti Letitii James je navedeno eno kaznivo dejanje bančne goljufije in eno kaznivo dejanje lažnih izjav finančni ustanovi, ker naj bi hišo v Virginiji ob nakupu oziroma pridobitvi posojila prijavila kot primarno bivališče, nato pa jo je dajala v najem.

James je v videoposnetku obtožbe označila za neutemeljene in poudarila, da je Trumpovo prizadevanje za pregon političnih nasprotnikov huda kršitev ustavne ureditve.

"To ni nič drugega kot nadaljevanje predsednikovega obupnega izkoriščanja našega pravosodnega sistema. Zvezne organe pregona sili, da izpolnjujejo njegove zahteve samo zato, ker sem opravljala svoje delo kot pravosodna ministrica države New York," je dejala.

James je Trumpa in njegovo podjetje leta 2023 uspešno civilno tožila zaradi goljufij. Čeprav je prizivno sodišče kasneje razveljavilo finančno kazen v višini pol milijarde dolarjev, je ohranilo obsodbo za goljufijo.

Trump je prejšnji mesec pritiskal na pravosodno ministrico ZDA Pam Bondi, naj pospeši pregon njegovih političnih nasprotnikov, kot sta Comey in James.

James je trn v peti Trumpu že od leta 2018, ko je kandidirala za pravosodno ministrico ter obljubljala, da bo preganjala "nezakonitega predsednika in sramoto". Trump je temnopolto James označil za nesposobno rasistko.

Zvezna sodnica blokirala Trumpovo namestitev vojske v Illinoisu

Ameriška zvezna sodnica April Perry je v četrtek prepovedala nameščanje enot nacionalne garde v zvezni državi Illinois, potem ko je v tožbi države proti zvezni vladi predsednika Donalda Trumpa ugotovila, da ta ni podala nobenega verodostojnega dokaza o kakšnem uporu v Illinoisu oziroma Chicagu, poročajo ameriški mediji.

Odločitev pomeni, da enote nacionalne garde ne smejo izvajati svoje naloge zaščite zveznih agentov in zgradb. "Menim, da bo dovoljenje za razporeditev nacionalne garde le prililo olje na ogenj, ki ga je zanetila vlada," je pojasnila Perry.

Skupina nekdanjih admiralov in generalov ameriških oboroženih sil je sodnici predložila dokument, v katerem so zapisali, da tovrstno nameščanje garde ogroža njene temeljne naloge nacionalne varnosti in pomoči ob nesrečah, vojake postavlja v okoliščine, za katere niso usposobljeni, in tvega z neprimerno politizacijo vojske.

Foto: Reuters

Sodničin ukaz velja najmanj dva tedna, naslednje zaslišanje o tem je razpisala za 22. oktober.

Trump je medtem v Illinois že poslal okrog 500 pripadnikov nacionalne garde. Ti že opravljajo delo varovanja objektov in osebja zvezne Službe za priseljevanje in carine (Ice), ki preganja nezakonite priseljence, poroča CNN.

Trump trdi, da v Chicagu vlada kaos, in je celo zagrozil z aretacijo demokratskega guvernerja Illinoisa J. B. Pritzkerja. Ta je predsednika označil za dementnega človeka, saj v Chicagu, kot je dejal, ni nobenih nemirov ali nasilja, razen tistega, ki ga povzročajo agenti Ice. Chicago sicer že dolgo ne velja za najvarnejše veliko ameriško mesto.

Pritzker na omrežju X: Trump ni kralj, njegova vlada pa ni nad zakonom

Pritzker je po sodni odločitvi na omrežju X objavil, da Trump ni kralj, njegova vlada pa ni nad zakonom. "Danes je sodišče potrdilo, kar vsi vemo - ni verodostojnih dokazov o uporu v zvezni državi Illinois. In ni prostora za nacionalno gardo na ulicah ameriških mest, kot je Chicago," je zapisal.

Župan Brandon Johnson je na omrežju X pozdravil odločitev sodnice kot zmago za prebivalce Chicaga in pravno državo. "Sodnica Perry je ponovila številna dejstva, ki smo jih večkrat poudarili - Trumpova razporeditev vojakov je nezakonita, neustavna, nevarna in nepotrebna. V Chicagu ni nobenega upora, so samo dobri ljudje, ki se borijo za to, kar je prav," je objavil.

Že v sredo je drugo sodišče agentom Ice prepovedalo, da v Chicagu izvajajo aretacije domnevnih nezakonitih priseljencev brez sodnih nalogov.

Trump je do zdaj z nalogo, da pomagajo Ice, vojake že poslal v Los Angeles in Portland. Zaradi kriminala jih je namestil tudi v prestolnici Washington, kmalu bodo tudi v Memphisu v državi Tennessee in v mestih Louisiane.