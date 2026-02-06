Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Petek,
6. 2. 2026,
14.34

Osveženo pred

1 ura, 4 minute

Petek, 6. 2. 2026, 14.34

1 ura, 4 minute

Fajon na Brdu pri Kranju: Miru ni mogoče doseči s silo

Tanja Fajon | Zunanja ministrica Tanja Fajon je dejala, da miru ni mogoče doseči s silo, temveč sta potrebna dialog in sodelovanje. | Foto STA

Zunanja ministrica Tanja Fajon je dejala, da miru ni mogoče doseči s silo, temveč sta potrebna dialog in sodelovanje.

Foto: STA

Zunanja ministrica Tanja Fajon je z ministrskimi kolegi iz Jordanije, Bahrajna, Egipta, Katarja in Savdske Arabije danes na Brdu pri Kranju izpostavila pomen prizadevanj za mir na Bližnjem vzhodu in rešitve palestinskega vprašanja. Ministri so omenili pozitivno vlogo Slovenije pri mirovnih prizadevanjih, ki v regiji ni ostala neopažena.

Ministrica je med drugim poudarila, da Slovenija dosledno zagovarja spoštovanje mednarodnega prava in mirno reševanje sporov.

"Krize in vojne preizkušajo našo zavezanost mednarodnemu pravu, multilateralizmu in načelu, da miru ni mogoče vsiliti s silo," je še dejala Fajon in dodala, da so z ministri "v veliki meri uskladili politična stališča".

Fajon: Miru ne moremo zgraditi le z močjo

"Ta obisk dokazuje, da je Slovenija prepoznana kot zaupanja vredna in konstruktivna partnerica. Gre za vplivne države, ki znajo povezovati regionalno odgovornost, humanitarno solidarnost in diplomacijo," je povedala Fajon.

Omenila je tudi priznanje Palestine junija 2024, s katerim se je Slovenija po njenih besedah postavila na pravo stran zgodovine.

"Naša skupna zaveza mora biti prehod od odzivanja na krize k verodostojnim, strukturiranim, regionalno odgovornim političnim procesom, trdno zasidranim v sistemu Združenih narodov. Miru ne moremo zgraditi le z močjo, temveč je zato potreben pogum za spoštovanje zakonov, izbiro dialoga in skupno delovanje povsod in za vse," je sklenila ministrica.

Za mir si je treba prizadevati na vse mogoče načine 

Ministri arabskih držav so ob tem izrazili pohvale Sloveniji zaradi aktivne angažiranosti pri prizadevanjih za mir na Bližnjem vzhodu, spoštovanje mednarodnega prava, diplomacijo in zmernost. Za to si je Slovenija po besedah jordanskega zunanjega ministra Ajmana Safadija prizadevala tako v EU kot v Združenih narodih, kar v regiji ni ostalo neopaženo.

Zunanji ministri Savdske Arabije, Bahrajna in Egipta so menili, da si je treba za mir v regiji prizadevati na vse mogoče načine, pri čemer je nujno tudi sodelovanje z ZDA, vključno z delovanjem v Odboru za mir ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

"Slovenija je pozdravila ustanovitev odbora in pokazala željo po nadaljnjem angažmaju za mir, (...) želimo pa zožiti mandat odbora na Gazo," pa je glede nedavno ustanovljenega Odbora za mir dejala Fajon.

Ministri so se zavzeli za rešitev palestinskega vprašanja z vzpostavitvijo dveh držav. Omenili so tudi današnja pogajanja v Omanu med Iranom in ZDA ter izrazili upanje, da bodo ta prispevala k umiritvi napetosti v regiji.

Popoldne bo ministre sprejel tudi Golob

Izpostavili so tudi zavezanost načelom multilateralizma in Združenih narodov. Fajon je ZN in njihove agencije omenila tudi kot ključne akterje pri zagotavljanju humanitarne pomoči za Palestince v Gazi, kjer je te še vedno premalo. Nekateri ministri so bili ob tem kritični do delovanja Izraela v Gazi in na Zahodnem bregu, kjer se dnevno dogajajo kršitve dogovorov.

Fajon je z zunanjim ministrom Savdske Arabije, princem Faisalom bin Farhanom Al Saudom v okviru obiska podpisala sporazum o sodelovanju na več področjih, ločeno pa se bo sestala še z zunanjima ministroma Jordanije in Bahrajna.

Ministre na delovnem kosilu v Vili Podrožnik danes gosti še premier Robert Golob. V njegovem kabinetu so napovedali, da bodo v središču pogovorov razmere v Palestini, zlasti humanitarne, in razvoj dogodkov v Iranu – tudi v luči današnjih pogajanj v Omanu.

Popoldne bodo nato v hotelu Plaza v Ljubljani sodelovali v razpravi o miru v širši regiji Bližnjega vzhoda, ki jo organizira Blejski strateški forum.

