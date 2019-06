Evropa v primežu peklenske vročine, živo srebro tudi nad 40 stopinj Celzija #foto #video

Vročinski val je v minulih dneh zajel tudi večji del stare celine. Temperature nad 40 stopinj Celzija danes pričakujejo v Franciji in Švici, v Nemčiji, na Poljskem in Češkem pa so že v sredo zabeležili junijske vročinske rekorde. V nemški zvezni deželi Brandenburg se je živo srebro včeraj povzpelo nad 38 stopinj Celzija, na severovzhodu Španije pa naj bi se danes ogrelo celo na 45 stopinj Celzija.

Evropa v primežu vročinskega vala. Video: AP.

V Franciji se po poročanju BBC-ja s tako visokimi temperaturami v tem obdobju niso soočili že od leta 2003. Po takratnem vročinskem valu so oblasti sporočile, da je vročina botrovala pri kar 15 tisoč smrtnih primerih. Zaradi napovedi, da se bodo temperature dvignile tudi nad 40 stopinj Celzija, so oblasti na območju skoraj celotne države izdale oranžno oziroma drugo najvišje opozorilo pred vročino.

V francoskih mestih omejili promet, ponekod so zaprte šole

Vreme po Evropi. Foto: zajem zaslona Zaradi peklensko visokih temperatur so v Parizu in Lyonu že omejili promet. Omenjeni ukrep so sprejeli, da bi zmanjšali učinke onesnaževanja zraka v mestih.

V Toulousu, kjer naj bi se živo srebro povzpelo na 41 stopinj Celzija, humanitarne organizacije brezdomcem razdeljujejo svežo vodo.

Zaradi vročine so zaprte nekatere šole, izpiti so odpadli. Vročina preglavice povzroča tudi okoli 72 tisoč ljudem, ki v zaporih prestajajo zaporne in priporne kazni. Nekateri zaporniki tarnajo, da se njihove celice čez dan spremenijo v "pečice".

Po napovedih vremenoslovcev se bo vročinski val v Franciji nadaljeval še vsaj tri dni. Ekstremno vroče bo tudi na Iberskem polotoku oziroma na severovzhodu Španije, kjer naj bi se danes ogrelo celo do 45 stopinj Celzija. Španske oblasti so zaradi suše in izredno visokih temperatur na nekaterih območjih izdale opozorilo pred gozdnimi požari.

V Nemčiji postavljen nov junijski temperaturni rekord

Junijske vročinske rekorde so medtem že v sredo zabeležili v Nemčiji ter na Češkem in Poljskem. V kraju Coschen v nemški zvezni deželi Brandenburg je bil postavljen nov nemški junijski temperaturni rekord, izmerili so namreč kar 38,6 stopinj Celzija. O temperaturah nad 38 stopinj Celzija poročajo tudi s Poljske in Češke. Vroče je tudi v francoskih in švicarskih Alpah, kjer so v višje ležečih predelih izmerili 30 stopinj Celzija.