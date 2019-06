Ni več šale: zaradi vročine v Nemčiji omejili hitrosti

Visoke poletne temperature v Nemčiji vsako leto povzročijo več težav v prometu, ki so neposredno povezane z vplivom povišanih temperatur na varnost cestne podlage. V takih okoliščinah namreč lahko v cestah nastanejo razpoke in pri zelo visokih hitrostih lahko to voznike avtomobilov in motoriste postavi v nevaren položaj. Taki primeri so se v preteklosti že zgodili.

Bo v Nemčiji padel absolutni vročinski rekord?

Temperature v Nemčiji so se včeraj povzpele do okrog 38 stopinj Celzija, v nevarnosti je celo absolutni temperaturni rekord. Julija leta 2015 so temperature v Nemčiji že presegle 40 stopinj Celzija.

Vse več znanilcev segrevanja ozračja

Evropski vročinski val je zadnji v vrsti znanilcev temperaturnih sprememb in segrevanja ozračja. Zahodni del Evrope je zajel val vročega zraka nad Saharo.

V Indiji je pred kratkim zaradi visokih temperatur (vse do 50 stopinj Celzija) umrlo 180 ljudi. V Nemčiji so protestniki ovirali dostop do odprtega rudnika premoga v Garzweilerju, ki je v lasti družbe RWE. Ta velja za največji korporativni vir CO2 v Evropi, protestniki pa so bili kritični do počasnega umikanja Nemčije iz uporabe premoga.

Nemci so morali lani poleti prvič po 28 letih uvažati pšenico, ustaviti so morali ladijski promet po Renu.