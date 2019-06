Vrhunec vročinskega vala: bo junijski temperaturni rekord padel v Ljubljani? #video

Danes dopoldne bo pretežno jasno, popoldne in zvečer pa bo nekaj oblačnosti. Predvsem v vzhodni polovici Slovenije bodo nastale krajevne nevihte, med katerimi bo kakšna lahko precej močna. Najvišje temperature bodo predvidoma od 33 do 37 stopinj Celzija, a se živo srebro lahko dvigne celo više.

Dobro jutro, danes bo sončno in vroče, popoldne in zvečer nekaj neviht. Jutri bo pretežno jasno. pic.twitter.com/BuMv39yjrH — ARSO vreme (@meteoSI) 27 June 2019

Najbolj vroče bo na Goriškem, visoke temperature tudi v Ljubljani

"Najbolj vroče bo na Goriškem, vendar pa bo verjetno zelo topla tudi Ljubljana. Ti dve točki bosta najbolj izpostavljeni, bomo pa tam, kjer se bo popoldne zaradi neviht začela pojavljati kopasta oblačnost, mogoče zabeležili kakšno stopinjo manj," pojasnjuje meteorolog Andrej Velkavrh z agencije za okolje (Arso). Na Goriškem se bo živo srebro po napovedih povzpelo na 37, v Ljubljani pa na 36 ali še kakšno stopinjo več, dodaja Velkavrh.

V Ljubljani bi se lahko ogrelo tudi do 36 stopinj Celzija ali celo kakšno stopinjo več. Foto: zajem zaslona

Ponoči prihaja ohladitev, v petek in soboto ne bo tako ekstremno vroče

V petek bo pretežno jasno, le zjutraj bo ponekod nekaj oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 23, najvišje dnevne okoli 29, na Primorskem do 33 stopinj Celzija. "Danes ponoči se bo zamenjal zrak, tako da bomo imeli jutri v notranjosti Slovenije temperature do največ 30 stopinj, ohladitev torej ne bo tako izrazita. V petek in soboto bo tako nekoliko manj vroče, se bo pa že v nedeljo ponovno ogrelo nad 30 stopinj," razlaga Velkavrh.

V nedeljo sicer ne bo ekstremno vroče – temperature se ne bodo dvignile nad 35 stopinj Celzija. Vročina se bo nadaljevala v ponedeljek in torek, potem pa sledijo manjše ohladitve, še dodaja Velkavrh. Danes bo povsod po Sloveniji velika toplotna obremenitev, na Primorskem pa je razglašena tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja.