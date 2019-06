Vročina se bo postopoma stopnjevala, ogrelo se bo tudi nad 35 stopinj Celzija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na zahodu države bo večinoma sončno, drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno.

Na zahodu države bo večinoma sončno, drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno. Foto: zajem zaslona

Danes bo na zahodu države sončno, drugod pa spremenljivo oblačno vreme. Predvsem v vzhodni polovici Slovenije bodo nastajale manjše plohe. V torek bo povečini sončno, vročina pa bo vrhunec dosegla v sredo in četrtek. Na Arsu temperatur okoli 40 stopinj Celzija ne pričakujejo, napovedujejo pa, da se bodo ponekod po državi, zlasti na Primorskem, Goriškem in v Vipavski dolini lahko temperature v četrtek in petek dvignile tudi nad 35 stopinj Celzija.

Danes bo na Primorskem sončno, drugod bo spremenljivo oblačno. Predvsem v vzhodni polovici države bodo možne manjše plohe. Popoldne se bo povsod razjasnilo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija.

Vročina se bo stopnjevala

V torek zjutraj bo na zahodu sončno, na vzhodu pa bo več oblačnosti. Čez dan bo na Primorskem jasno, drugje bo deloma jasno, občasno bo več spremenljive oblačnosti. Šibka burja bo popoldne oslabela. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne temperature pa od 28 do 31, na Primorskem do 34 stopinj Celzija.

Dobro jutro, danes bo na zahodu sončno, drugje pa spremenljivo oblačno. Predvsem v vzhodni polovici bodo nastajale manjše plohe. Jutri bo povečini sončno. pic.twitter.com/gyXAJg10ZJ — ARSO vreme (@meteoSI) 24 June 2019

V sredo in četrtek bo sončno in postopno vse bolj vroče. Pihal bo šibak veter vzhodnih smeri. "Po zadnjih podatkih ne pričakujemo ravno 40 stopinj, bo pa kar vroče, zlasti v sredo in četrtek. Nad 33 stopinj bi lahko izmerili že v četrtek, v petek pa kaže, da bomo v večjem delu države izmerili 35 stopinj," pojasnjuje meteorolog Blaž Šter z agencije za okolje (Arso).

V sredo in četrtek bo sončno in postopno vse bolj vroče. Foto: zajem zaslona

Najbolj vroče bo na Primorskem, Goriškem in v Vipavski dolini

Kot je poudaril, bo najbolj vroče na Primorskem, Goriškem in v Vipavski dolini, kjer bi lahko po trenutnih izračunih v četrtek oziroma v petek izmerili tudi 36 ali 37 stopinj Celzija. Že v petek bo sicer naše kraje oplazila nekoliko hladnejša zračna masa, kar bo vplivalo na nekoliko nižje temperature v soboto. "Potem spet kaže, da se bo v nadaljevanju nekoliko otoplilo," razlaga Šter in dodaja, da padavin sicer ne bo.

Vremenska sprememba, ki se obeta že v petek, bo po njegovih besedah blaga, ampak dobrodošla, saj bo v četrtek že zelo vroče. Za zdaj kaže, da bo ta teden minil brez občutnejših padavin. "Zrak bo zelo suh, bistveno toplejša zračna masa bo tudi v višinah, in ne samo pri tleh kot ob zadnjem vročinskem valu. Kakšnih neviht ne pričakujemo, mogoče šele v prihodnjem tednu, razen danes popoldne, ko so ponekod možne manjše plohe," še poudarja Šter.