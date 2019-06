Pripravite se, peklensko bo: temperature bodo presegle 40 stopinj Celzija

Danes in jutri bo v pasu od Pirenejskega polotoka do Britanskega otočja vreme sveže, zlasti popoldne bodo marsikje nastajale plohe in nevihte, so zapisali na svoji strani na Facebooku. Če lahko verjamemo napovedim, bo v prihodnjih dneh v osrednjem in vzhodnem delu Evrope bistveno topleje kot ponavadi.

V naslednjem tednu se bo pred obalami Zahodne Evrope zadrževalo nizko ciklonsko območje, ki pa bo na svoji vzhodni strani potiskalo vroč zrak iznad severne Afrike. Ta se bo pomikal proti zahodni in deloma osrednji Evropi.

Pripravite se, peklensko bo

Nad severnim in osrednjim delom Evrope se bo v tem času krepilo območje visokega zračnega pritiska, zato bo prihodnjih nekaj dni vreme suho in sončno - vrhunec bodo izjemno vroči popoldnevi, zlasti od torka do četrtka.

Foto: Facebook stran: Arso vreme

Kot napovedujejo na Arsu, bo marsikje za več kot 10 stopinj Celzija topleje, kot je običajno za konec junija. Po napovedih bi lahko najvišja temperatura zraka po nižinah krepko presegla 30 stopinj, krajevne pa bi lahko dosegle celo 40 stopinj.

Medtem ko se bo osrednja in zahodna Evropa zaradi dotoka vroče afriške mase "kuhala" v vročini, bo na skrajnem severu in precejšnjem delu vzhodne Evrope prevladovalo sveže in nestanovitno vreme, saj se bo nad tem delom Evrope zadrževala hladna zračna masa.

Tako visoke temperature nazadnje izmerili pred štirimi leti

Vročinski val se bo proti koncu prihodnjega tedna počasi premikal proti vzhodni Evropi, vendar bo do takrat že nekoliko oslabel. Kot še pišejo, je vremenska napoved za Slovenijo zaradi časovne oddaljenosti še negotova. Kot še povzemajo na Facebooku, lahko do sredine prihodnjega tedna pričakujemo še nekaj zelo vročih in suhih dni.

Foto: Facebook stran: Arso vreme

Podobnim vremenskim razmeram smo bili nazadnje priča na začetku koledarskega poleta 2015. Takrat so v Parizu izmerili 39,7 stopinje Celzija, v Londonu 36,7. Temperaturni rekord so takrat namerili v Nemčiji, kjer so namerili 40,3 stopinje Celzije.