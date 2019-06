V Nemčiji v vročinskem valu kar gol na moped

Policija v nemški zvezni deželi Brandenburg je golemu mopedistu, ki je na sebi imel le čelado in natikače, izdala opozorilo. Kasneje pa so na svojem Twitterju objavili fotografijo ljubitelja naturizma in sledilce vprašali, kako bi naslovili fotografijo. "Ker mi smo brez besed," so dodali.

Ni nezakonito biti gol, dokler se nekdo ne pritoži

Sledilci policijskega računa na Twitterju so se predvsem spraševali, ali je moški kršil kakšno pravilo ali zakon? Policija pa je pojasnila, da ni nezakonito biti gol v javnosti, dokler se nekdo ne pritoži.

Dekleta zgoraj brez zmotila varnostnike v Münchnu

Na jugu države v Münchnu pa so nedavno razburila dekleta, ki so se sončila brez zgornjega dela kopalk. Ob reki Isar se jim je približala skupina polno oblečenih varnostnikov in jih prosila, naj si prekrijejo prsi. A več drugih žensk, ki so bile v bližini, si je v protest pozivu moških in kot znak solidarnosti odstranila zgornji del kopalk.

Incident je razburil tudi stranko Zelenih, ki je pozvala mestni svet, naj razpravlja o tem. Za njih je namreč nesprejemljivo, da lahko moški ležijo na soncu zgoraj brez, ženske pa ne. Krščansko-socialna unija (CSU) je sicer v obravnavo vložila pravilo, da morajo imeti kopalci na sebi nujno kopalke, ki "prekrivajo njihove osrednje spolne organe", če območje ni namenjeno nudistom.

Berlinski policisti morajo nositi dolge hlače in čevlje

Medtem ko nekateri iščejo najrazličnejše načine, kako bi se osvežili in skrili pred vročino, pa bo morala berlinska policija tudi v najbolj vročih dnevih vztrajati pri svoji uniformi. To vključuje dolge hlače in zaprte čevlje. Dovolili pa so jim, da med vročinskem valom ne nosijo čepic.