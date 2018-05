Erdogan prispel v Sarajevo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je danes okoli poldneva prispel na sarajevsko letališče, od koder se je ob poostrenih varnostnih ukrepih odpravil na sedež predsedstva BiH na pogovor s predsednikom predsedstva Bakirjem Izetbegovićem.

Pred Erdoganovim prihodom se je v Sarajevo zgrnilo več tisoč Turkov, predvsem iz Nemčije in Nizozemske, ki se bodo udeležili kongresa Unije evropskih turških demokratov, sicer organizacije Erdoganove stranke AKP v tujini.

Kolone ljudi so se odpravile proti dvorani Zetra, kjer pričakujejo približno 15.000 ljudi. Kasneje se bosta množici pridružila tudi Erdogan in Izetbegović, ki se je označil za tesnega prijatelja turškega predsednika.

Erdoganov obisk že prej tarča kritik

Shod za Turke v diaspori poteka v luči predčasnih predsedniških in parlamentarnih volitev v Turčiji, ki bodo 24. junija. Nemčija, Avstrija in Nizozemska so podobne shode prepovedale, pa tudi Erdoganov prihod v BiH je bil tarča nekaterih kritik.

Hrvaški predstavnik tričlanskega predsedstva BiH Dragan Čović, ki je za Erdoganov obisk izvedel preko medijev, je dejal, da je turški predsednik dobrodošel, a pripomnil, da je napoved tovrstnega zbiranja sprožila številne pomisleke znotraj EU. Tako Čović kot srbski član predsedstva Mladen Ivanić, ki je trenutno v tujini, Erdogana nista pričakala.

Obisk je kritiziral tudi vodja Zveze za boljšo prihodnost Fahrudin Radončić, ki meni, da ga Erdogan izkorišča kot protest proti Zahodni Evropi. Erdogan namreč po besedah Radončića v Sarajevu nima znatnega števila volivcev.

Erdogan je v Sarajevo prispel z delegacijo ministrov, ki bodo s kolegi iz BiH razpravljali o skupnih projektih in sodelovanju med državama. Spremlja ga tudi soproga Emine. Obisk bo predvidoma trajal do večernih ur in se zaključil z ogledom starega mestnega jedra.