Erdogan je neučakan: razpisal je predčasne volitve

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je za 24. junij napovedal predčasne parlamentarne in predsedniške volitve, kar je več kot leto dni pred rednimi. Država po njegovem mnenju predčasno glasovanje nujno potrebuje za prehod na novo politično ureditev, ki predsedniku dajejo dodatna, izvršna pooblastila.

Zmagovalna stranka bo na podlagi odločitve lanskega referenduma, ki je Turčijo preoblikoval v predsedniško republiko, dobila več politične moči, poroča britanski časnik The Guardian. Največ koristi bosta tako imeli vladajoča Stranka za pravičnost in razvoj (AKP) turškega predsednika Erdogana in njena zaveznica, ultra nacionalistična stranka MHP.

Erdogan je odločitev sprejel po pogovoru z vodjo stranke MHP Devletom Bahcelijem, potem ko je zadnji včeraj pozval k predčasnim volitvam. Kot razlog za hiter prehod v predsedniški sistem je navedel pospešen razvoj dogodkov v Siriji in potrebo po hitrem sprejemu pomembnih gospodarskih odločitev.

Volilni komisiji je naložil, da začne priprave. Redne parlamentarne in predsedniške volitve so bile sicer načrtovane novembra 2019.

"Čeprav predsednik in vlada delata v sozvočju, ob vsakem koraku naletita na slabosti aktualnega političnega sistema," je v neposrednem televizijskem govoru dejal Erdogan.