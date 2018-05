Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mayeva opozorila Erdogana: Ne pozabi na demokratične vrednote Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev. 0,27 termometr

Theresa May Foto: Reuters

Britanska premierka Theresa May se je v torek srečala s turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. Kot je povedala po pogovorih, ki so jih spremljali protesti zagovornikov človekovih pravic, je Erdogana opozorila, naj ne gre predaleč v ukrepih proti tistim, za katere misli, da so vpleteni v spodleteli državni udar v Turčiji leta 2016.