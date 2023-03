Erdogan na donatorski konferenci škodo potresov ocenil na 104 milijarde dolarjev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Ne glede na njen gospodarski položaj se nobena država ne more sama spopasti s takšno katastrofo," je Erdogan prek video povezave povedal na konferenci v Bruslju.

V luči tega se je EU zavezala, da bo Turčiji zagotovila milijardo evrov pomoči, je sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in ob tem dodala, da bo Bruselj zagotovil tudi 108 milijonov evrov za humanitarno pomoč sosednji Siriji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Evropska komisija in švedsko predsedstvo Sveta EU danes v Bruslju gostita mednarodno donatorsko konferenco v podporo Turčiji in Siriji.

Konferenca je odprta za države članice EU, države kandidatke in potencialne kandidatke, sosednje in partnerske države, članice skupine G20, razen Rusije, države članice Sodelovanja v zalivu, pa tudi ZN, mednarodne organizacije, humanitarne akterje ter mednarodne in evropske finančne institucije.

Siloviti potresi so jug Turčije in sosednjo Sirijo stresli 6. februarja. Po navedbah Ankare je bilo v Turčiji prizadetih približno 20 milijonov prebivalcev, iz potresnega območja pa so evakuirali 3,7 milijona ljudi. Skoraj dva milijona ljudi trenutno živi v šotorih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.