Ekonomisti: Britanskemu gospodarstvu se obeta težko leto

Večina ekonomistov, ki so sodelovali v letni anketi časnika Financial Times, meni, da je pred Veliko Britanijo težko leto ne glede na to, ali bo država iz EU izstopila z dogovorom ali brez. Najboljše, kar lahko pričakuje Velika Britanija, je 1,5-odstotna gospodarska rast.

Večina od 81 ekonomistov, ki jih je k sodelovanju povabil časnik, je prepričana, da bo na Otoku letos veliko manj gospodarskih naložb, prav tako bo po njihovi oceni znatno manjša poraba potrošnikov. Ocenjujejo, da lahko Britanci po najboljšem scenariju računajo na 1,5-odstotno gospodarsko rast, tudi če iz EU izstopijo z dogovorom.

Financial Times je sicer izpostavil, da večina ekonomistov ni želela podati natančnejše napovedi gospodarske rasti, saj je izkupiček pogajanj med EU in britansko premierko Thereso May še prevelika neznanka.

"Glede na nered v politiki ..., je lahko rezultat vse od nerodnega do katastrofalnega, kdo bi vedel," je časnik povzel ekonomistko in profesorico na univerzi Cambridge Diano Coyle. Vodja oddelka za makroekonomijo v londonskem centru za gospodarstvo in podjetništvo Nina Skero pa je ocenila, da bo brexit ali slab ali pa katastrofalen za britansko gospodarstvo.

Britanska premierka Mayeva je sicer v novoletni poslanici pozvala poslance britanskega parlamenta, naj podprejo njen dogovor z EU o brexitu, saj bi se tako po njeni oceni stvari obrnile na bolje. Večina poslancev, tudi iz vrst vladajočih konservativcev, je že napovedala, da dogovora ne bodo podprla. Velika Britanija bo po 40 letih iz EU izstopila 29. marca.