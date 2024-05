Dva ukrajinska drona povzročila eksplozijo v skladišču goriva

"Ponoči je bilo preprečenih več poskusov kijevskega režima, da bi izvedel teroristične napade (...) na cilje na ruskem ozemlju," je sporočilo rusko obrambno ministrstvo. Dodalo je, da je zračna obramba prestregla in uničila 17 ukrajinskih dronov v več regijah ob meji z Ukrajino ter deset raket atacms nad anektiranim polotokom Krim.

Golubev je medtem na Telegramu sporočil, da sta dva drona povzročila eksplozijo v skladišču goriva v regiji Rostov na jugu države, kjer je tudi štab ruske vojske za delovanje v Ukrajini. Po njegovih besedah žrtev ni bilo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrajina, ki je v teh dneh pod pritiskom zaradi ruske kopenske ofenzive v vzhodni regiji Harkov, je v zadnjih mesecih okrepila napade na cilje na ozemlju Rusije, zlasti na objekte za proizvodnjo energije in oskrbo ruske vojske. V nedeljo naj bi na regijo Belgorod izvedla raketni napad, ki je zahteval 15 smrtnih žrtev.

⚡️Russian official: Drones strike oil depot in Rostov Oblast.



Two drones struck an oil refinery in Russia's Rostov Oblast the morning of May 15, causing explosions at the facility, Governor Vasily Golubev claimed.https://t.co/d9MVNp7BAx