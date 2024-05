Regijo Harkov napada več kot trideset tisoč Rusov

Boji v Ukrajini se nadaljujejo v severovzhodni regiji Harkova, kjer je ruska vojska začela ofenzivo in zavzela več deset kvadratnih kilometrov, medtem ko Kijev trdi, da je okrepil obrambo območja. Ruske sile so mejo prestopile v petek in napadajo v smeri Liptsi in Vovčansk, dveh krajev, ki ležita približno dvajset in petdeset kilometrov severovzhodno od Harkova, drugega največjega mesta v Ukrajini.

Zelenski: Izvajamo protinapade

Ukrajinska vojska je včeraj priznala, da ruske sile napredujejo v ofenzivi na severovzhodu regije, vendar je predsednik Volodimir Zelenski v svojem večernem nagovoru zagotovil, da Kijev izvaja "protinapade" in da je sektor okrepljen. "Uničujemo okupatorjevo pehoto in opremo," je dejal.

Po besedah ​​Zelenskega so ukrajinske oblasti opazile tudi "sovražne dejavnosti", in sicer "sabotažne skupine" in "stavke" v mejnih regijah Sumi in Černigov.

Več kot 30.000 ruskih vojakov napade regijo Harkov

V intervjuju za AFP je sekretar ukrajinskega varnostnega sveta Oleksander Litvinenko ocenil, da "več kot trideset tisoč" ruskih vojakov napada regijo Harkova. Poudaril je tudi, da za zdaj ni nobene "grožnje" za okoli trideset kilometrov oddaljeno mesto Harkov, ki je pred rusko invazijo imelo skoraj milijon in pol prebivalcev.

V ponedeljek je guverner regije Harkov Oleg Sinjehubov dejal, da je rusko topništvo in minomet zadelo več kot 30 krajev. Navedel je tudi, da so s tega območja evakuirali 5.762 civilistov.

Po poročanju kanala DeepState Telegram, ki je blizu ukrajinski vojski, je Rusom uspelo zavzeti približno 70 kvadratnih kilometrov velik pas v regiji Liptsi in še 34 kvadratnih kilometrov proti Vovčansku.

Ukrajinci krepijo napade na energetsko infrastrukturo

Znotraj Rusije in na zasedenih ozemljih Ukrajine so Ukrajinci okrepili napade, predvsem na energetsko infrastrukturo.

Najmanj štirje ljudje so bili ubiti, devet pa jih je bilo ranjenih v ponedeljek v bombnih napadih, za katere je odgovorna Ukrajina v okupirani regiji Lugansk in ruski regiji Kursk, so sporočile ruske oblasti. Ukrajina je v ponedeljek tudi trdila, da je zadela naftni terminal in električno postajo v regijah Belgorod in Lipetsk v zahodni Rusiji, nedaleč od ukrajinske meje.