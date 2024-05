Hudi boji na novi fronti. Rusi napredujejo s petimi bataljoni, mesto spreminjajo v prah in pepel. #video

Na severu Ukrajine po nenadnem ruskem vdoru, ki se je začel v petek, potekajo hudi boji. Od takrat so iz regije Harkov evakuirali več kot šest tisoč ljudi. Ukrajina že nekaj časa pričakuje rusko poletno ofenzivo. Eden od scenarijev je morebiten poskus zavzetja Harkova, drugega največjega mesta v Ukrajini. Po navedbah Moskve so ruske sile do zdaj zavzele devet vasi v bližini meje. Največ napadov je usmerjenih na mesto Vovčansk, katerega padec bi ruskim silam bistveno olajšal nadaljnji prodor na severovzhod Ukrajine. Rusi ga dobesedno spreminjajo v prah in pepel.

Ukrajinske enote poskušajo odbiti ruski poskus zavzetja mesta Vovčansk, je zgodaj zjutraj sporočil generalštab ukrajinskih oboroženih sil. "V tem trenutku je sovražnik v bitki za Vovčansk taktično uspešen," so sporočili iz generalštaba.

Generalštab je sporočil, da začenja obrambno operacijo, da bi zaustavil rusko napredovanje, ki je prebilo obrambo Ukrajine. Na območje so poslali dodatne rezerve za stabilizacijo razmer. "Naši branilci izvajajo obrambne operacije, povzročajo škodo sovražniku, uporabljajo brezpilotne izvidniške sisteme in natančne udarce, da povzročijo največje izgube," je dodal.

Dodali so tudi, da je bilo 12. maja med hudimi boji za mesto ubitih več kot sto ruskih vojakov, več kot pet ruskih bataljonov pa trenutno poskuša napredovati proti mestu.

🇺🇦 Kharkiv direction: The enemy is pressing towards Luk'yantsi. Our warriors are resisting fiercely, bombarding them with FPV drones. These invaders have penetrated up to 700 meters into our defences. Stand strong, our Cossacks will hold the line! pic.twitter.com/5bUGeNbIta — Bandera Fella *-^ (@banderafella) May 13, 2024

Boji potekajo za mejna naselja Strileča, Pilna in Borisivka, Olinjkova in Ohirceva, so sporočili iz generalštaba. Omenjena naselja ležijo ob meji Harkovske regije z Rusijo.

"Operativne razmere ostajajo težke in se dinamično spreminjajo v smeri proti Harkovu," so še sporočili iz generalštaba.

Ruske sile napadle devet naselij v regiji Sumi

Ruske sile so včeraj napadle devet naselij v regiji Sumi, pri čemer so ubile eno osebo in dve ranile, je sporočila vojaška uprava regije Sumi.

Tarče so bile skupnosti Sumi, Znob-Novgorodske, Miropilia, Bilopilia, Krasnopilia, Velika Pisarivka, Esman, Seredina-Buda in Šaligine. V vasi Krasnopilia je bila v ločenem ruskem topniškem napadu ena oseba ubita, dve pa sta bili ranjeni. V 26 ločenih napadih na regijo so zabeležili skupno 157 eksplozij.