Najdaljši pogovor z ameriškim predsednikom doslej #video #foto

Papež Frančišek je danes v Vatikanu na zasebni avdienci sprejel ameriškega predsednika Joeja Bidna. Po srečanju, ki je trajalo več kot dobro uro, so sledili politični pogovori v širšem krogu, tudi z ameriškim državnim sekretarjem Antonyjem Blinknom, so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočili iz Bele hiše.

Ameriškega predsednika so ob začetku večdnevnega potovanja po Evropi sprejeli vatikanski dostojanstveniki pred Apostolsko palačo. Sprva je bilo sicer predvideno, da bo Bidnovo srečanje s papežem za zaprtimi vrati trajalo manj kot uro. Po pogovorih s Frančiškom se je Biden sestal tudi z vatikanskim državnim sekretarjem, kardinalom Pietrom Parolinom.

Pogovori s Frančiškom naj bi se med drugim osredotočili na boj proti pandemiji covid-19, podnebne spremembe in globalni boj proti revščini, so pred avdienco sporočili iz Bele hiše.

Tudi o pravici do splava?

Ali je kateri od voditeljev odprl vprašanje o umetni prekinitvi nosečnosti, o čemer so mediji ugibali pred srečanjem, za zdaj ni znano. Bidnova vlada podpira pravico do splava, kar je v nasprotju s stališčem Katoliške cerkve. Papež se je distanciral od pritiska konservativnih ameriških škofov, da zavrnejo obhajilo politikom, ki podpirajo pravice do splava, kar bi vključevalo tudi Bidna. Papež je poudaril, da morajo biti škofje pastirji in ne politiki.

Bidna, ki je šele drugi katoliški predsednik v zgodovini ZDA, je v Vatikanu spremljala njegova soproga Jill, oblečena v črno obleko in s tančico, kot to zahteva tradicija ob srečanju s papežem, poročajo tuje tiskovne agencije. Foto: Reuters

Frančišek je Bidnu podaril keramičen kipec Romar ter dokumente o njegovem papeževanju. Biden je Frančišku podaril leta 1930 ročno izdelano papeško pregrinjalo, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Joe Biden in papež Frančišek sta si izmenjala tudi darili. Foto: Reuters

Pogovarjala sta se uro in petnajst minut

Pogovor med Bidnom in papežem je trajal uro in petnajst minut, še navaja Ansa. Srečanje Frančiška z nekdanjim predsednikom Donaldom Trumpom leta 2017 je trajalo pol ure, z Barackom Obamo leta 2014 pa 50 minut.

Biden, ki redno zahaja v cerkev, velja za predanega katoličana. Vatikan je prvič obiskal leta 2016, leto po tragični smrti sina Beauja. Foto: Reuters

Ameriški predsednik, ki je v italijansko prestolnico Rim pripotoval pred sobotnim začetkom dvodnevnega vrha G20, ima danes na programu tudi srečanje z italijanskim predsednikom Sergiem Mattarello in premierjem Mariem Draghijem. Nato naj bi se sestal s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom.