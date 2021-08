Papež: Cepljenje proti covid-19 je dejanje ljubezni #video

V novem videosporočilu je papež Frančišek pohvalil delo raziskovalcev in znanstvenikov, ker jim je uspelo v tako kratkem času izdelati cepivo proti covid-19. "Zahvaljujoč božji milosti in delu mnogih imamo zdaj cepivo, ki nas ščiti proti covid-19," je dejal in dodal, da cepiva "prinašajo upanje za konec pandemije, a le, če bodo dostopna vsem in če bomo sodelovali drug z drugim."

Vaccination is a simple way of promoting the common good and caring for each other, especially the most vulnerable. https://t.co/j9prRxvpoi — Pope Francis (@Pontifex) August 18, 2021

"Dajanje ljubezni je tudi spodbujanje drugih k cepljenju"

V nadaljevanju je povedal, da je cepljenje "dejanje ljubezni", prav tako je dejanje ljubezni tudi spodbujanje drugih, da se cepijo. "Ljubezen do sebe, ljubezen do naših družin in prijateljev ter ljubezen do vseh ljudi. Ljubezen je tudi družbena in politična." Ob tem je dodal, da se družbena in politična ljubezen gradi z "majhnimi, individualnimi gestami, ki lahko preoblikujejo in izboljšajo družbo".

"Cepljenje je preprost, a globok način, da poskrbimo drug za drugega, zlasti za najbolj ranljive," je še dejal.