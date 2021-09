Papež: Če podžigate zaprtost, prej ali slej izbruhne jeza #foto #video

Papež Frančišek je tretji dan obiska Slovaške danes obiskal romsko naselje Lunik IX v mestu Košice na vzhodu države. Ob tej priložnosti je sveti oče kritiziral izključevanje Romov kot narodne skupnosti. "Ljudi ne gre stigmatizirati. Da bi jih resnično spoznali, jih moramo predvsem priznati," je dejal 84-letni papež, ki so ga prebivalci romskega naselja sprejeli s plesom in izrazi veselja.

Papež Frančišek je tudi namenil kritiko razmeram v samem romskem naselju, kjer ljudje prebivajo v umazanih in ubornih stavbah, v slabih higienskih razmerah ter prenatrpanih prostorih brez elektrike in tekoče vode.

"Getoizacija ni rešitev. Če podžigate zaprtost, prej ali slej izbruhne jeza," je posvaril sveti oče in dodal, da je integracija pot za mirno sobivanje.

"Prepogosto ste že bili predmet vnaprej ustvarjenega mnenja in neusmiljenih sodb, diskriminatornih stereotipov, besed obrekovanja in tovrstnih kretenj," je še dejal Frančišek in slovaškim Romom svetoval, naj korak za korakom premagajo "rane preteklosti" in vzpostavijo zaupanje.

Največje romsko naselje v Srednji Evropi

Naselje, ki so ga poimenovali po vesoljski raketi, je bilo sprva delavsko naselje, kasneje pa je vlada tam naselila Rome. Velja za največje romsko naselje v Srednji Evropi. Trenutno v njem živi od 5000 do 6000 Romov.

"Velika stvar je, da želi papež obiskati kraj, kamor nihče drug ne želi," je pred prihodom svetega očeta po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal vodja lokalne salezijanske skupnosti v naselju Peter Besenyei.

Svarila pred zlorabo križa kot krščanskega simbola v politične namene

Papež je imel danes na programu v Košicah še srečanje z mladimi. Je pa že pred tem obiskal mesto Prešov na vzhodu Slovaške, kjer je skupaj z več kot 30.000 verniki obhajal mašo po bizantinski liturgiji. V pridigi je posvaril pred zlorabo križa kot krščanskega simbola v politične namene.

"Križa ne smemo zminimalizirati na predmet molitve, kaj šele na politični simbol. (..) Tudi pri uporabi križa kot simbola je treba živeti po vrednotah krščanske vere," je dejal poglavar katoliške cerkve.

Maše se je udeležil tudi dolgoletni zaupnik in tajnik pokojnega papeža Janeza Pavla II., kardinal Stanislaw Dziwisz. Vatikan sicer preiskuje, ali je kot krakovski škof ignoriral navedbe o spolnih zlorabah.