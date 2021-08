V pismu za papeža trije naboji, Vatikan ne komentira

Pismo naslovljeno na papeža Frančiška so s tremi metki za pištolo odkrili poštni uslužbenci v bližini Milana med razvrščanjem pošte, je sporočila italijanska policija.

Na pismu je bilo napisano ime naslovnika ''Papež Vatikan, Trg Sv. Petra,'' kar je bilo zaposlenim precej nenavadno, zato so poklicali policijo.

Tiskovni predstavnik Vatikana dogodka ni komentiral

A letter containing three bullets was sent to Pope Francis, the spiritual leader of the Catholics.



A letter was sent to Pope Francis containing 3 9mm bullets and a note on financial operations in the Vatican. pic.twitter.com/5589LhiBdU