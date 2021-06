Papež pozval k sočutju za begunce: ''Svet lahko postane ena družina'' #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Cerkve, mošeje, templji, bolnišnice in šole bi morali po papeževih besedah postati "nevtralna zatočišča". Letošnji svetovni dan beguncev poteka pod sloganom "Skupaj okrevamo, se učimo in zasijemo". Foto: Reuters

Ob današnjem svetovnem dnevu beguncev je papež Frančišek pozval k sočutju z ljudmi, ki so na begu. Vsakdo se lahko znajde v težavnem in viharnem položaju, kar doživljajo tudi begunci na čolnih, je opozoril sveti oče. Ljudi je tudi pozval, naj odprejo svoja srca ter z begunci delijo veselje in trpljenje.