Dojenčka iz avtomobila rešili gasilci. Je bila res kriva ključavnica?

Iz zaklenjenega avtomobila znamke BMW so puljski gasilci s hitro intervencijo danes rešili dojenčka, ki je ostal v vozilu. Z njim je, kot poroča Glas Istre, vse v redu.

Okoli 13.15 so puljski gasilci posredovali na parkirišču nakupovalnega središča Pula City Mall, kjer je v zaklenjenem osebnem vozilu znamke BMW s puljsko registrsko oznako ostal ujet dojenček.

Gasilce so na pomoč poklicali starši. Kako se je lahko zgodilo, da je dojenček ostal sam v avtomobilu, in ali so ga tam morda pustili med nakupovanjem, pa hrvaški mediji ne poročajo.

"Predvidevamo, da vozila niso mogli odpreti zaradi okvare ključavnice," so povedali gasilci. "Odprli smo vrata in vse se je dobro končalo," so še dodali.