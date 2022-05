Do ponesrečencev kar v obleki na reaktivni pogon? #video

Za letečo misijo iskanja in reševanja se namreč na oddaljenih lokacijah na severu Anglije že urijo prvi tamkajšnji reševalci. Oseba, ki nosi obleko na reaktivni pogon, lahko doseže hitrost 128 kilometrov na uro ter je tehnično sposobna doseči višino 3.650 metrov. V praksi tovrstno reševanje deluje tako, da reševalca najprej pripeljejo v bližino kraja nesreče. Tam si oprta letalno pripravo in z njo poleti do ponesrečenca, ki ga oskrbi in pripravi za prevoz.

"Ta pustolovščina se je začela pred približno enim letom z reševalno službo Great North Air, ki nas je prosila, da pripravimo in preizkusimo ta koncept. Deloval je tako dobro, da smo vmesni čas, poleg vseh drugih stvari, ki jih počnemo v Gravityju, izkoristili za dodaten razvoj opreme, da lahko leti hitreje, dlje in da lahko tudi usposablja reševalce," je povedal Richard Browning, ustanovitelj podjetja Gravity Industries.

V nedavnem testu, ki ga je opravila reševalna služba Great North Air, je reševalec uspel doseči vrh gore Helvellyn - 750 metrov visok vzpon, ki bi običajno trajal približno eno uro hoje - v samo treh minutah.

"S helikopterjem bi v dneh, kot je današnji, ko imamo nizko ležečo meglo, težko priskočil na pomoč. Na začetku, ko so mi povedali za obleko na reaktivni pogon, sem mislil, da je to nemogoče. Nato je postalo mogoče, začel sem spremljati dejanska testiranja tega, kar je več kot očitno dosegljivo. In zdaj mislim, da obstaja realna možnost, da z njo lahko koristimo ponesrečencem, zato držim pesti," je povedal Jamie Walsh, reševalec in pilot obleke na reaktivni pogon.

Obleka stane okrog 370 tisoč evrov

Reaktivna obleka britanskega podjetja je sestavljena iz dveh majhnih turbin, pritrjenih na vsako roko, in večje, ki je nameščena na hrbtni strani. Oseba, ki jo nosi, lahko doseže hitrost 128 kilometrov na uro ter je tehnično sposobna doseči višino 3.650 metrov.

"Z vidika praktičnosti in uporabnosti v okoljih kritične oskrbe, ki so zelo zahtevna, kot je ta, in če ob tem pomislite na stroške helikopterja reševalne službe in vso vključeno posadko ter vzdrževanje in vse, je ta obleka pravzaprav del rešitve. Tako da ne dvomim, da ima svoje mesto v portfelju opreme, ki jo imajo tovrstni strokovnjaki na dosegu roke," je o prednosti obleke razmišljal Browning.

Cena ene tovrstne reaktivne obleke se trenutno giblje okrog 370 tisoč evrov, reševalci pa naj bi za zagotavljanje leteče kritične oskrbe na težkem terenu potrebovali vsega šest dni usposabljanja.