WHO: Kitajski pristop ničelne tolerance do covid-19 ni vzdržen

Kljub strogi zapori javnega življenja v Šanghaju, kjer so ukrepi povzročili ogorčenje in redko videne proteste v državi, oblasti vztrajajo pri politiki ničelne tolerance do covida.

Kitajska strategija ničelne tolerance do covid-19 za premagovanje pandemije ni vzdržna, je danes dejal generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Pojasnil je, da je zdravstvena organizacija to tudi povedala Pekingu.

"Ko govorimo o strategiji ničelne tolerance do covid-19, ne mislimo, da je vzdržna glede na obnašanje virusa sedaj, kar pričakujemo v prihodnosti," je na novinarski konferenci v Ženevi dejal prvi mož WHO.

"O tem vprašanju smo se pogovarjali s kitajskimi strokovnjaki in nakazali smo, da pristop ne bo vzdržen. Glede na obnašanje virusa mislim, da bi bil premik zelo pomemben," je pojasnil po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Kitajska zopet uvedla stroge ukrepe v Šanghaju

Kitajska je v luči novega izbruha epidemije covid-19 in hitrega širjenja koronavirusa uvedla stroge ukrepe v 25-milijonski metropoli Šanghaj, ki so že več tednov ujeti doma. Tudi oblasti v prestolnici Peking so v nedeljo, da bi zajezile širjenje virusa, odredile delo od doma in zaprtje vseh nenujnih podjetij, zaradi česar je moralo ostati doma na milijone ljudi.

Kljub strogi zapori javnega življenja v Šanghaju, kjer so ukrepi povzročili ogorčenje in redko videne proteste v državi, oblasti vztrajajo pri politiki ničelne tolerance do covid-19.

Van Kerkhove: Zmanjšati moramo prenos, ker virus kroži na intenzivni ravni

Direktor WHO za izredne razmere Michael Ryan je ob tem dejal, da je čas, da pritisnemo gumb za "ponovno nastavitev". Po njegovem mnenju morajo ukrepi za boj proti pandemiji covid-19 pokazati "dolžno spoštovanje posameznikovih in človekovih pravic", še navaja AFP.

Maria Van Kerkhove, pri WHO pristojna za tehnično vodenje v odzivanju na covid-19, je dejala, da je po vsem svetu nemogoče ustaviti vse prenose virusa.

"Naš cilj na globalni ravni ni najti vseh primerov in ustaviti vse prenose. Trenutno to res ni mogoče," je dejala. "Toda kar moramo storiti, je zmanjšati prenos, zato ker virus kroži na tako intenzivni ravni," je poudarila.