V treh urah naredil to, za kar DVK rabi "nekaj sto ljudi in nekaj mesecev" #video

Predsednik Državne volilne komisije Peter Golob je trdil, da bi ročni izračun mandatov vzel "nekaj sto ljudi in nekaj mesecev," a video dokazuje, da jih s pisalom in kalkulatorjem ena oseba lahko izračuna v treh urah.

Državna volilna komisija pod vodstvom predsednika Petra Goloba in direktorja Dušan Vučka je javnosti sporočila en seznam izvoljenih poslancev, dva tedna po volitvah pa seznam spremenila s šestimi novimi imeni poslancev. Predsednika DVK je v soboto v predsedniški palači napako pri izračunu šestih poslancev opravičeval s sklicevanjem na "računalniško napako," možnost ročnega izračuna mandatov pa zavrnil z navajanjem izjave profesorja matematike, da naj bi za tak izračun potrebovali "nekaj sto ljudi in nekaj mesecev".

Še isti dan je na Twitterju izjavo zanikal profesor Fakultete za matematiko pri Univerzi v Ljubljani Andrej Bauer. Zapisal je, da nikoli ni govoril o nekaj sto ljudeh ali mesecih.

@rtvslo in @n1slovenija sta povzela navedbe z današnje tiskovne konference, kjer me ni bilo, po katerih naj bi jaz izjavil, da bi za ročni izračun izidov volitev potrebovali nekaj sto ljudi in nekaj mesecev. https://t.co/WTGWxzxEXu https://t.co/D6BK0CvSas 1/6 — Andrej Bauer (@andrejbauer) May 8, 2022

Danes je Jurij Toplak, profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru na Youtube objavil video, v katerem je pravilno izračunal mandate v manj kot treh urah. "Vzel sem list papirja, pisalo in enostaven kalkulator ter v manj kot treh urah ročno in pravilno izračunal mandate," je pojasnil. Ročni izračun mu je vzel manj kot tri ure.

"Volilni komisiji in njenemu vodstvu ne moremo več zaupati, zaupanje pa je nujno za uspešne volitve in da volivci sprejmejo izid volitev za poštenega," opozarja Jurij Toplak. Foto: osebni arhiv

"Predsednik DVK je ljudstvu posredoval nepojmljive neresnice. Niti ni pomembno, ali je postopke izračuna poznal in zavestno zavajal ali pa postopkov in svojega področja dela ne pozna in ne ve o čem govori," je dodal Toplak, ki je o volitvah svetoval mednarodnim organizacijam in vladam v petnajstih državah. Potrdil je tudi, da je zadnji izračun DVK in uradni izid pravilen.

"Volilni komisiji in njenemu vodstvu ne moremo več zaupati, zaupanje pa je nujno za uspešne volitve in da volivci sprejmejo izid volitev za poštenega. Čez nekaj mesecev bodo volitve predsednika republike in lokalne volitve. Slovenija bo potrebovala vodstvo volilnega organa, kateremu lahko zaupa," je še dejal.

"Tega, da volilni organ šele po dveh tednih napačnih izračunov pravilno izračuna mandate in se potem spreneveda, zavaja, da je letos bila neka “specifična situacija”, posreduje neresnice, da tak izračun vzame 'nekaj mesecev', ni nikjer v Evropi," je dodal Toplak, ki je s študentom računalništva že leta 2004 sestavil program, ki je pravilno izračunal mandate.