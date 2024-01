Videoposnetek intervjuja samooklicanega jemenskega terorista, 19-letnega Rashida Al-Haddada, je postal viralen na TikToku in Instagramu, potem ko je objavil videoposnetek na krovu tovorne ladje Galaxy Leader pod zastavo Bahamov, ki so jo ugrabili skrajneži hutiji in jo imajo v ujetništvu od lanskega novembra.

"Odločil sem se, da ustvarim račun na TikToku, kjer bom objavljal svoje posnetke in prenašal svoja sporočila. Objavil sem posnetek, ki ima že dva milijona ogledov, in videl sem, da obstaja precejšnje zanimanje tuje javnosti. Ko so začeli slediti mojim objavam, sem se odločil, da izkoristim priložnost, saj jih le kakšna polovica ve, zakaj Jemen stoji Palestini ob strani in zakaj hutiji napadajo ladje," je dejal Rashid.

This young Yemeni jihadist has become famous in the West for his appearance, which #Newsweek described as attractive, but he says they should instead focus on the core issue of Palestine.

Greetings to you, Rashid Al-Haddad#Yemen#Houthis#Palestine#Gaza#FreePalestine pic.twitter.com/KuAf62MgHJ — عبد القادر عثمان (@Abdulqaderothmn) January 16, 2024

"Čedni" pirat

"Zahodnih ljudi se je očitno zelo dotaknil moj posnetek, saj so nekateri komentirali moj videz, a me to ne zanima. Primerjali so me s hollywoodskim igralcem, ti tviti pa me sploh niso zanimali. Odgovoril sem, da se moramo osredotočiti na razmere v Palestini, za moj videz mi je vseeno. Mislim, da je to božja stvar, hvala bogu," je dodal devetnajstletnik.

Rashidov prvotni račun na TikToku so odstranili, vendar pa njegovi računi na omrežjih Instagram, X in Threads ostajajo aktivni, je poročal Forbes. Zakaj so se na TikToku odločili za ta korak, niso komentirali, je pa znano, da priljubljeno spletno mesto prepoveduje "vsebino, ki prikazuje, poveličuje, spodbuja ali podpira terorizem ali nasilne ekstremistične akterje ali dejanja" v skladu s svojimi smernicami skupnosti.

As best as I can tell, there’s no proof this guy, Yemen influencer Rashid al-Haddad, is a “terrorist” or a “pirate.” The Houthis captured a ship called the Galaxy Leader last year, and it’s become a kind of tourist destination. He sailed out to make a TikTok on it.



He’s an… pic.twitter.com/FoOKD9T3WQ — Brianna Wu (@BriannaWu) January 17, 2024

"Seveda se bo Jemen zapisal v zgodovino," je med drugim na posnetku še dejal Rashid. "Res je, da nekatere arabske države Palestini ne stojijo ob strani, a upajmo, da bodo o tem še enkrat razmislile in se postavile ob bok Palestini. Vsaka država, ki Palestini ni stala ob strani, bo to obžalovala, ko bo prepozno. Upam, da se bodo spomnili mojih besed."

Jemenski hutiji ponovno napadli ameriško ladjo

Jemenski hutiji, ki jih podpira Iran, so zgodaj davi sporočili, da so v Adenskem zalivu ponovno napadli ameriško trgovsko ladjo, potem ko so ZDA v četrtek nadaljevale napade na cilje, povezane z njimi. Škode na ladji ni bilo. Medtem je visoki predstavnik hutijev v intervjuju zagotovil, da ruske in kitajske ladje na območju niso ogrožene.

Hutiji so v izjavi na družbenih omrežjih zapisali, da so njihove pomorske sile izvedle operacijo, usmerjeno proti ameriški ladji z imenom Chem Ranger. Nanjo so po lastnih navedbah izstrelili več izstrelkov, ki so zadeli svoje cilje. Podrobnosti niso podali.

BREAKING:



Yemen's Houthis attacked the 'American chemical tanker Chem Ranger' with two anti-ship ballistic missiles. pic.twitter.com/F6Lw76Hq9V — Globe Eye News (@GlobeEyeNews) January 19, 2024

Poveljstvo ameriške vojske, pristojno za Bližnji vzhod, je sporočilo, da so jemenski uporniki v četrtek zvečer na tanker Chem Ranger - ki pluje pod zastavo Marshallovih otokov, a je v lasti ZDA, z njim pa upravlja Grčija - izstrelili dve protiladijski balistični raketi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Posadka je opazila, da sta izstrelka padla v vodo v bližini ladje," je poveljstvo sporočilo na družbenem omrežju X in dodalo, da posadka ni poročala o škodi.

Medtem je visoki predstavnik hutijev Mohamed al Buhaiti v intervjuju, ki ga je ruski dnevnik Izvestija objavil danes, izjavil, da ruski in kitajski ladijski promet v regiji ni ogrožen.

"Kar zadeva vse druge države, vključno z Rusijo in Kitajsko, njihov ladijski promet v regiji ni ogrožen," je zagotovil. Ob tem je napovedal, da se bodo napadi na izraelske ladje in ladje, ki so z Izraelom kakorkoli povezane, nadaljevali. "Naš cilj je zvišati gospodarske stroške judovske države, da bi ustavili pokol v Gazi," je še poudaril.

Napadi v znak podpore Palestincem

Hutiji v znak podpore Palestincem v Gazi, kjer Izrael že več kot tri mesece izvaja silovito ofenzivo, napadajo tovorne ladje v Rdečem morju in Adenskem zalivu. ZDA in Velika Britanija sta v odgovor nedavno izvedli napade na njihove položaje v Jemnu. ZDA z njimi nadaljujejo, da pa bo tako tudi v prihodnje, je v četrtek potrdil ameriški predsednik Joe Biden.

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov pa je v četrtek dejal, da bi morale ZDA ustaviti napade na hutije in tako doprinesti k diplomatski rešitvi problema napadov na ladje. "Zdaj je najpomembneje ustaviti agresijo na Jemen, saj bolj ko Američani in Britanci bombardirajo, manj so se hutiji pripravljeni pogovarjati," je ocenil prvi mož ruske diplomacije.

V Pekingu pa so danes hutije pozvali, naj ustavijo napade na civilna plovila, potem ko so se številna podjetja začela izogibati plovbi po Rdečem morju, ki je sicer ena ključnih svetovnih trgovinskih poti. "Pozivamo k prenehanju nadlegovanja civilnih plovil z namenom ohranitve nemotenega pretoka svetovne proizvodnje in dobavnih verig," je v izjavi dejala tiskovna predstavnica kitajskega zunanjega ministrstva Mao Ning.

Poudarila je, da so napetosti v regiji povezane z vojno v Gazi. V luči tega je kot najpomembnejšo prednostno nalogo izpostavila prekinitev sovražnosti med Izraelom in Palestinci.