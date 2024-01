Tanja Fajon: Upamo, da se bodo slovenski vojaki že letos vrnili na Ciper

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon je na uradnem obisku v Sloveniji gostila ministra za zunanje zadeve Republike Ciper Konstantinosa Kombosa. Ministra sta pregledala dvostranske odnose med državama in sodelovanje v okviru neformalne skupine sredozemskih držav članic Unije MED-9.

Ministrica Tanja Fajon je po srečanju s ciprskim kolegom novinarjem povedala, da sta Slovenija in Ciper "majhni in podobno misleči sredozemski državi". Sta naravni zaveznici, ki ju povezujejo podobna stališča. Fajonova je povedala, da bo v Varnostnem svetu Združenih narodov konec januarja glasovanje o podaljšanju mirovne misije na Cipru. Pričakuje, da bo podaljšanje izglasovano.

Povedala je tudi, da se bo na Ciper vrnilo do 15 slovenskih vojakov. Upa, da se bo v sodelovanju s Slovaško slovenski vojaki že letos vrnili na Ciper, kjer so naši vojaki v preteklosti že sodelovali v mirovni misiji.

Slovenska ministrica in ciprski minister sta se pogovarjala tudi o humanitarni pomoči Gazi in kako ustaviti krvavo morijo v tej palestinski enklavi. Skrbi ju tudi nasilje judovskih naseljencev na Zahodnem bregu. Strinjala sta se, da je treba iskati politično in ne vojaško rešitev.

Glede letalskih napadov ZDA in Velike Britanije na cilje Hutijev v Jemnu je Fajonova dejala, da Slovenija obsoja napade Hutijev na ladje v Rdečem morju in da zagovarja obnovitev ladijskega prometa. Na težave zaradi Rdečega morja jih opozarjajo tudi slovenski ladjarji.

Dodala pa je, da napadi ZDA in VB na hutijevske cilje v Jemnu vnašajo dodatno dinamiko, ki lahko še bolj zapletejo razmere. "Nihče med nama si ne želi zaostritve razmer," je zatrdila.

Glede Ukrajine sta se ministra strinjala, da je treba stati ob strani Ukrajini in zagotoviti, da Vladimir Putin ne zmaga v vojni. Strinjata se tudi o nadaljevanju poti držav Zahodnega Balkana v EU.

Fajonova in Kambos sta se pogovarjala tudi o boljših povezavah med državama. Fajonova upa, da bodo vzpostavili letalsko povezavo med Brnikom in Larnako.

Minister Kombos se bo srečal tudi s predsednico države Natašo Pirc Musar in predsednico Državnega zbora Urško Klakočar Zupančič.