Fajonova: Tožbi Južne Afrike proti Izraelu se Slovenija trenutno ne more pridružiti

Glede tožbe Južne Afrike, v zvezi s katero ravno danes poteka javna obravnava v Haagu, je ministrica dejala, da jo Slovenija spremlja z zanimanjem, a da se v tej fazi tožbi sploh še ne more pridružiti.

Kot je pojasnila, bo to mogoče šele kasneje, ko bo sodišče odločilo, ali bo o primeru sploh presojalo. "Slovenija podpira postopke glede kršenja konvencije o genocidu tako v primeru Ukrajine kot tudi Palestine in kot zagovorniki mednarodnega prava v Sloveniji v celoti podpiramo delo Meddržavnega sodišča in izražamo upanje, da bo to sodišče tudi čim prej odločilo o tej zadevi," je še poudarila.

Je pa zato vlada na predlog zunanjega ministrstva sprejela sklep, da bo Slovenija sodelovala v postopku, ki se nanaša na očitano sporno delovanje Izraela v Gazi in na zasedenem Zahodnem bregu, vključno z Vzhodnim Jeruzalemom. Gre za postopek, ki ga je sprožila Generalna skupščina ZN na podlagi resolucije iz decembra leta 2022, ki jo je takrat podprla tudi Slovenija, je na tiskovni konferenci pojasnila Fajonova.

Po njenih besedah je Slovenija ena redkih držav Evropske unije, ki se je odločila, da bo v tem postopku aktivno sodelovala in predstavila svoja stališča.

Sodišče je začetek ustne obravnave v tem postopku predvidelo za 19. februar. Slovenija bo na vrsti 23. februarja.

Fajonova pozvala k dodatnim sankcijam

V zvezi z dogajanjem v Gazi, kjer je bilo v izraelski trimesečni ofenzivi doslej ubitih več kot 23.000 ljudi, je Fajon obsodila tako nasilje palestinskega Hamasa v Izraelu kot izraelske vojske v Gazi.

"Gaza in Zahodni breg sodita v roke Palestincev," poudarja Fajon. V tej luči je pozvala k sprejetju dodatnih sankcij proti islamističnemu gibanju Hamas, na drugi strani pa želi, da se sankcionirajo nasilni izraelski naseljenci.

V kontekstu tožbe Južne Afrike je ob tem izpostavila, da je samo sodišče tisto, ki lahko odloči, ali določena dejanja pomenijo genocid ali ne. "Nobena država, nobena organizacija ali politični predstavnik nima mandata, da to stori namesto sodišča," je prepričana ministrica.