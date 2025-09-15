Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

St. M.

Ponedeljek,
15. 9. 2025,
10.24

1 ura, 16 minut

Deklico iz Beograda na plaži napadel volk

St. M.

volk | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

"Vse se je zgodilo v 20 sekundah in to ni prvi primer," je povedala mati petletne deklice, ki jo je na plaži v Grčiji, blizu kraja Neos Marmaras, napadel volk.

Po besedah matere ni prvič, da je volk, v tem primeru volkulja, napadel turiste, pišeta srbski portal Blic in Jutarnji list.

"Z otrokom je vse v redu. Ampak to je že peti primer na tem območju, plaža je pred zalivom Paradisos. Pozvali smo občino in policijo, naj nekaj ukrenejo. Mi smo jo še dobro odnesli,"  je mati deklice povedala za lokalni medij.

Povedala je tudi, da v nasprotju z navedbami grških medijev volkulja deklice ni ugriznila, ampak jo je poskušala zgrabiti. Deklico naj bi odpeljali v lokalno bolnišnico, kjer naj bi materi povedali, da je bil to že peti napad volka na tem območju. Volk naj bi se v kraju spet pojavil že naslednji dan.

volk, žival, trop, divja žival, zver
Novice Lovska družina delila nočni posnetek tropa volkov
Slavnik
Sportal Z volkovi po samotni pešpoti na Slavnik, primorski Triglav #video
Pokol ovac, Jurišče pri Pivki
Novice Volk na Spodnji Dobravi pri Kropi pokončal 15 ovc in jagnjet
Volk
Novice Volkovi v francoskem živalskem vrtu napadli žensko

