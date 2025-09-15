Deklico iz Beograda na plaži napadel volk

"Vse se je zgodilo v 20 sekundah in to ni prvi primer," je povedala mati petletne deklice, ki jo je na plaži v Grčiji, blizu kraja Neos Marmaras, napadel volk.

Po besedah matere ni prvič, da je volk, v tem primeru volkulja, napadel turiste, pišeta srbski portal Blic in Jutarnji list.

"Z otrokom je vse v redu. Ampak to je že peti primer na tem območju, plaža je pred zalivom Paradisos. Pozvali smo občino in policijo, naj nekaj ukrenejo. Mi smo jo še dobro odnesli," je mati deklice povedala za lokalni medij.

Povedala je tudi, da v nasprotju z navedbami grških medijev volkulja deklice ni ugriznila, ampak jo je poskušala zgrabiti. Deklico naj bi odpeljali v lokalno bolnišnico, kjer naj bi materi povedali, da je bil to že peti napad volka na tem območju. Volk naj bi se v kraju spet pojavil že naslednji dan.