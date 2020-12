Potres z magnitudo 4,9 je danes nekaj čez šesto uro zjutraj stresel območje Siska in Petrinje z epicentrom v Lekeniku. Zatem sta sledila še dva popotresna sunka, so sporočili iz Evropsko-sredozemskega seizmološkega centra (EMSC). Sicer pa se bo danes nadaljevala reševalna operacija in odstranjevanje posledic torkovega rušilnega potresa, ki je z magnitudo 6,4 stresel območje jugovzhodno od Zagreba. Največ gmotne škode je na območjih Petrinje, Gline in Siska. Medtem bo v Zagrebu na obisku evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič.

Prvi potresni sunek okoli 6.15 ure zjutraj je imel magnitudo 4,7, temu sta sledila še dva popotresna sunka, in sicer ob 6.26 z magnitudo 4,8 in ob 6.29 z magnitudo 3,9, so sporočili iz hrvaške seizmološke službe.

#potres (#earthquake) Naknadni potresi, 30.12.2020. u 6:15 (M 4.7), 6:26 (M 4.8) i 6:29 (M3.9). Ako ste osjetili, molimo da javite na https://t.co/RJDaIJlwpM — Seizmološka služba HR (@seizmo_hr) December 30, 2020

Potres smo lahko čutili tudi v Sloveniji. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so ob 6.15 zabeležili močan potresni sunek, magnitude 4,9.

#Potres ob 6.15 v bližini Petrinje (Hrvaška) magnitude 4,9. Ste čutili potres? Izpolnite https://t.co/9BNwVrmcq9 — ARSO potresi (@ARSO_potresi) December 30, 2020

Kot je za Hrvaški radio povedala Ines Ivančić, vodja hrvaške Seizmološke službe se bodo tla na območju Petrinje še naprej tresla. "Torkov potres je bil uničujoč in z veliko gotovostjo mu bo sledila velika serija potresov, med katerimi bodo zagotovo tudi močnejši," je dejala. Ob tem je še potrdila, da bodo šibkejši potresi, kakršnega so zabeležili danes zjutraj, vplivali na objekte v Petrinji in Sisku, piše Jutarnji list.

Sicer pa bodo danes številni gasilci, gorski reševalci, pripadniki civilne zaščite, vojaki, komunalni delavci in prebivalci nadaljevali odstranjevanje posledic včerajšnjega uničujočega potresa, ki je zahteval več smrtnih žrtev in poškodovanih. Na območju so reševalci iz vse države, piše STA.

Odstranjevanje ruševin lahko traja več tednov

Poveljnik gasilcev v Sisku Miroslav Golub je v torek zvečer dejal, da je bilo v potresu poškodovanih veliko stavb in da jim pomagajo gasilci z vseh koncev države. V pogovoru za regionalno televizijo N1 je izpostavil, da jim je uspelo izpod ruševin rešiti veliko ljudi. Ocenil je, da bo odstranjevanje ruševin trajalo več tednov.

Na terenu so številna gasilska vozila in različna gradbena mehanizacija. Reševalci so opremljeni s posebno opremo za reševanje izpod ruševin. Med drugim imajo tudi reševalne pse, ki so v torek v ruševinah našli več oseb. Na Hrvaškem potekajo tudi akcije solidarnosti, v katerih državljani zbirajo najnujnejše potrebščine za prebivalce s prizadetih območij. Pomoč so ponudile tudi druge države. Slovenija je med drugim ponudila šotore, postelje in grelnike.

Potres so v torek čutili tudi po vsej Sloveniji. Slovenska uprava za jedrsko varnost je sporočila, da po potresu sodeluje z osebjem Nuklearne elektrarne Krško (Nek), ki se je samodejno zaustavila. Najkasneje danes naj bi izvedli izredno inšpekcijo v nuklearki, po nadaljnjih analizah dogodka bo sledil še podrobnejši inšpekcijski pregled, še navaja STA.