Hrvaški nogometaš prizadetim v potresu ponudil svoj hotel

"Dragi prebivalci Petrinje, za 16 najbolj ogroženih družin odpiram vrata svojega hotela v Novalji. Če potrebujete začasno namestitev, se javite moji ekipi na info@hotelnoel.com ali whatsappu 0996769971 z vašimi podatki, prednost imajo družine z otroki," je hrvaški reprezentant zapisal na Instagramu.

Sporočila podpore so Hrvaški in njenim prebivalcem ponudili številni športniki in društva, pa poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

