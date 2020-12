Hrvaško stresel še močnejši potres kot včeraj #video

Po podatkih ESMC je bilo žarišče potresa 44 kilometrov severovzhodno od Zagreba in 12 kilometrov zahodno od Siska. Potres je trajal okoli 20 sekund. Hrvaški mediji poročajo o hudih posledicah potresa v Petrinji, na ulicah naj bi bilo polno ruševin. Glede na posnetke, ki jih je objavil Jutarnji list na Facebooku, se je zrušilo več stavb.



Župan Petrinje Darinko Dumbović je ocenil, da je največja škoda nastala ravno v Petrinji. Poškodovanega je polovica mesta, je ocenil. "Ljudi vlečemo iz avtomobilov, ne vemo, ali imamo mrtve ali ranjene. Slišal sem, da se je zrušil vrtec, v katerem na srečo ni bilo otrok, iz drugega so uspeli rešiti otroke," je dodal.

Another strong earthquake this time in Petrinja (6.2) this time even i feelt it and i am about 130km away the entire house was shaking this is a tragedy 2 strong earthquake's in the time period of 48 hours imagine this is just sad 😰

Source: Jutarnji list