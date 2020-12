Zagreb stresel močan potres, čutili smo ga tudi v Sloveniji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Močan potres z magnitudo 5,2, ki je danes zjutraj stresel širše območje Zagreba, je imel žarišče 12 kilometrov jugozahodno od Siska. Nekaj pred osmo uro zjutraj je nato območje prestolnice stresel še en potres z magnitudo 4,9. Številni prebivalci Siska so zbežali na ulice, o večji gmotni škodi pa za zdaj ne poročajo.

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 6.28 zjutraj zabeležili močan potres 112 km jugovzhodno od Ljubljane. Po podatkih Evropskega-sredozemskega seizmološkega centra (ESMC) je imel magnitudo 5,2 in žarišče 50 kilometrov jugovzhodno od Zagreba.

Nadžarišče potresa je bilo 50 kilometrov jugovzhodno od Zagreba. Kot je na svojem profilu na Facebooku zapisal župan Zagreba Milan Bandić, za zdaj ne poročajo o resnejših posledicah potresa in kot je še dejal, upa, da bo tako tudi ostalo. Nekaj pred osmo uro zjutraj je nato prišlo še do enega potresa. Po podatkih ESMC je imel magnituto 4,9 in žarišče 50 kilometrov jugovzhodno od Zagreba.

Za zdaj ni znano, kolikšno škodo je povzročil potres

Glede na prva poročanja prebivalcev je prvi potres nekaj škode povzročil v stanovanjih, saj so na tla popadale stvari. Številni prebivalci Siska so v strahu zbežali na ulice. Po mestu pa je bilo slišati alarme vozil. Tudi iz kraja Petrinja, ki je najbližje žarišču, za zdaj ne poročajo o večji škodi.

Hrvaški seizmologi so posvarili pred morebitnimi popotresnimi sunki. Prvi potres so čutili tudi prebivalci celotne Slovenije. Na Agenciji RS za okolje ocenjujejo, da učinki potresa v Sloveniji niso presegli V. stopnje po evropski potresni lestvici, piše STA.