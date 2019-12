Čuden govor hrvaške predsednice je dobil svojo pesem #video

Aktualna predsednica Hrvaške Kolinda Grabar-Kitarović je na nedeljskih predsedniških volitvah zasedla drugo mesto in se z zmagovalcem Zoranom Milanovićem uvrstila v drugi krog, ki bo 5. januarja.

Slab teden pred volitvami je javnost zabaval njen govor v Osijeku, ki je zdaj dobil še svojo pesem. Lahko jo poslušate v videoposnetku zgoraj.

"Usposabljali se bodo v tujini, delali od doma za osem tisoč evrov"

Grabar-Kitarovićeva je v svojem govoru med drugim dejala, da bo ustvarila nova delovna mesta, čeprav nekateri govorijo, da to ni mogoče. Dodala je, da ima dogovore z nekaterimi državami, kamor bodo Hrvati odhajali na usposabljanje, nato pa se vrnili domov, delali prek spleta in zaslužili osem tisoč evrov na mesec. "Zamislite si osem tisoč evrov za naše mlade," je še dodala.

Povprečna neto plača na Hrvaškem je sicer okrog 870 evrov.

V svojem govoru ni pozabila niti na športnike, na tekmah katerih je velikokrat prisotna. "Ljudje. Združimo se v ljubezni do domovine, ki so nam jo dali Dalić (hrvaški nogometni selektor, op. p.) in naši nogometaši v lanskem letu. Luka Modrić mi je kot sin. Ali veste, koliko takšnih Lukov živi na Hrvaškem? Vsakodnevno jih srečujem in jim želim pomagati," je še dejala.

Hrvaški mediji so njen govor označili za čudnega in bizarnega. Več v članku Grabar-Kitarovićeva "blestela" na nastopu: obljublja osem tisoč evrov plače.

