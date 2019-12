Grabar-Kitarovićeva razočarana: To je pomanjkanje vzgoje!

Prvič in zadnjič pred nedeljskimi predsedniškimi volitvami na Hrvaškem so se kandidati besedno spopadli na hrvaški državni televiziji (HTV). Trije glavni kandidati za zmago na volitvah, Kolinda Grabar-Kitarović, Zoran Milanović ter Miroslav Škoro, so pavšalno odgovarjali na splošna vprašanja, tabor HDZ pa na družbenih omrežjih že slavi staro-novo predsednico.

Televizijsko soočenje enajstih kandidatk in kandidatov za hrvaški predsedniški stolček ni postreglo z novimi stališči. Odgovarjali so na izbrana vprašanja, ki pa so bila po mnenju glavnih protikandidatov trenutne predsednice slaba.

Član SDP Zoran Milanović, najresnejši tekmec dosedanje predsednice Grabar-Kitarovićeve, je bil nezadovoljen predvsem s časom, namenjenim za odgovore. Omenil je še, da je s takšnim načinom spraševanja onemogočena resna razprava med trojico favoritov za predsedniško mesto.

Brez bontona do trenutne predsednice

Po poročanju Jutranjega lista nekateri kandidati na soočenju trenutni prvi dami hrvaške politike niso hoteli seči v roko: "Ko sem vstopila in se rokovala z vsemi, mi dva ali trije roke niso hoteli iztegniti. To je stvar pomanjkanja vzgoje," je dejala Grabar-Kitarovićeva.

Rezultati javnomnenjske ankete Novega lista o tem, kdo se je najbolje odrezal na soočenju:

Grabar-Kitarovićeva bi pomladila obveščevalne službe



Hrvaška predsednica in kandidatka vladajoče stranke HDZ Kolinda Grabar-Kitarović je na soočenju med drugim dejala, da se že leta bori proti korupciji znotraj hrvaških varnostno-obveščevalnih služb. Meni, da je prišel čas za pomladitev služb.



Prvi zasledovalec Grabar-Kitarovićeve v javnomnenjskih raziskavah, nekdanji hrvaški premier in kandidat največje opozicijske stranke SDP Zoran Milanović je na drugi strani izjavil, da so predsedniška pooblastila glede boja proti korupciji omejena ter da bo kot predsednik predlagal neprizanesljivega predsednika vrhovnega sodišča.



Juričan si prizadeva za družbo korupcije



Nezadovoljstvo z razpravo je izrazil neodvisni kandidat Miroslav Škoro, ki je soočanje ocenil kot "jalovo" in "bičanje mrtvega konja". Podjetnik in pevec Škoro, ki je bil nekoč poslanec HDZ in hrvaški diplomat, je v raziskavah eden od favoritov za drugi krog, a je vtis, da je bil med soočenjem najbolj zadržan med tremi vodilnimi kandidati.



Med preostalimi kandidati je s svojimi "troli" izstopal neodvisni kandidat in avtor angažiranih dokumentarnih filmov Dario Juričan, ki si želi spremeniti ime v Milan Bandić. Juričan si ironično prizadeva za družbo korupcije, ki jo je po njegovem mnenju treba zapisati v hrvaško ustavo, da bo dosegljiva vsem državljanom. "Korupcija vsem, ne samo njim," je njegovo geslo. STA

Pri stranki HDZ so s soočenjem zadovoljni. Menijo celo, da je edino televizijsko soočenje vseh kandidatov pokazalo, kako predsednica obvladuje protikandidata, in ji napovedali predčasno zmagoslavje. Po javnomnenjski anketi Novega lista pa je favorit za zmago prav Milanović, Grabar-Kitarovićeva zaseda komaj četrto mesto. V spletni anketi je sodelovalo več kot deset tisoč ljudi.

Po provokacijah stranke HDZ na Facebooku se je na Twitterju oglasila tudi stranka SDP.